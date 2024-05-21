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Экономика

"ЭнергосбыТ Плюс" установит в Дзержинске и Кстове еще 188 узлов учета тепла и горячей воды

03 июня 2024 17:24  [102] Экономика

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" до конца текущего года установит еще 188 узлов учета тепла и горячей воды в Дзержинске и Кстовском муниципальном округе. Все приборы будут оборудованы модемами, что позволит снимать показания удалённо в реальном времени. Мероприятия проводятся в рамках действующего законодательства, которое обязывает ресурсоснабжающую компанию в принудительном порядке оборудовать счетчиками многоквартирные дома (МКД) и нежилые здания, где этого не сделали собственники помещений. 

Подрядная организация, которая выиграла открытый тендер, уже приступила к работам. Стоимость установки общедомового прибора учета (ОПУ) тепловой энергии и горячей определяется по итогам открытой конкурсной процедуры и включает суммарные затраты на оборудование и работы по его установке. 

По закону оплата расходов по установке счетчика должна осуществляться собственниками помещений в МКД исходя из их доли в праве общей собственности на общее имущество (отношение площади квартиры к сумме площадей жилых и нежилых помещений МКД). Жильцы могут выбрать один из двух вариантов оплаты: единовременно или в рассрочку. Собственники нежилых помещений должны оплатить установку единовременно. При этом стоимость модемов для удаленного снятия показаний исключается из стоимости ОПУ и собственникам квартир и нежилых помещений в МКД не предъявляется. 

Установка ОПУ проводится в Дзержинске и в Кстовском муниципальном округе поэтапно. Начиная с 2014 года на этих территориях было установлено и введено в эксплуатацию порядка 1500 приборов учета тепла и горячей воды. После завершения всех работ вся документация, касающаяся узла учета, передается в обслуживающую организацию.

Обо всех этапах работы по установке счетчиков "ЭнергосбыТ Плюс" информирует собственников нежилых помещений, а также организации, которые обслуживают многоквартирные дома:
- о намерении установить прибор учета с указанием перечня многоквартирных домов;
- о подрядчике, который выиграл конкурс и приступает к установке прибора учета;
- о начале работ по установке ОПУ и их завершении.

"Задача узлов учета – фиксировать объем тепловой энергии, горячей воды, которая поступает в нежилое помещение или многоквартирный дом. Владея этой информацией, собственники помещений могут контролировать теплопотребление и инициировать проведение мероприятий по энергосбережению со стороны своих управляющих и обслуживающих организаций", – говорит заместитель директора филиала по техническим вопросам – технический директор Алексей Загладин.

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Теги:
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