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Спорт

"Спартакиада надежд": "Ростелеком" устроил для детей участников СВО праздник спорта

04 июня 2024 13:42  [56] Спорт

"Ростелеком" провел в Нижнем Новгороде детский благотворительный фестиваль "Спартакиада надежд". В спортивном празднике, приуроченном ко Дню защиты детей и прошедшем при поддержке правительства Нижегородской области, приняли участие более 300 ребят из семей участников СВО, а также школьники из подшефных для Нижегородской области городов Харцызска и Иловайска Донецкой народной республики.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":
"Ровно год назад мы провели первую спартакиаду и увидели, сколько радостных эмоций вызывают у детей состязания. Поэтому сразу решили — второй быть! В этом году в празднике спорта приняли участие ребята из Харцызска и Иловайска. Здорово, что в "Спартакиаду надежд" вовлекаются новые российские регионы. С надеждой на лучшее мы дали старт в лето. И по радостным лицам ребят, по улыбкам их родителей, увидели, что главная задача фестиваля — подарить в день их праздника счастливые моменты детям из семей участников СВО, из ДНР — была выполнена".

На стадионе "Локомотив" участники разделились на 20 команд. Им предстояло пройти испытания на специально оборудованных станциях. Стрельба из лука, городки, дартс, подтягивание, командный пресс, прыжки в длину, отжимания — юные спортсмены состязались в силе, ловкости, скорости, смекалке и меткости. За каждое выполненное задание выдавались подсказки для поиска трофеев. Ими оказались футбольные мячи, которые в финале ребята подарили гостям из ДНР. Спортивный инвентарь получат спортивные секции и школы Харцызска и Иловайска. 

Завершился благотворительный фестиваль матчем дружбы, в котором сборная "Спартакиады надежд" сыграла с командой правительства Нижегородской области.  

Продолжился спортивный праздник футбольными матчами среди профессиональных и любительских команд в честь Всероссийского дня футбола.
Дмитрий Кабайло, министр спорта Нижегородской области:

"Спартакиада надежд", открывавшая в Нижнем Новгороде Всероссийский день футбола, получилась добрым и веселым семейным праздником, подарившим отличные эмоции всем участникам. Прекрасный пример того, как действительно важный и полезный общественный проект можно реализовать в сотрудничестве власти, бизнеса и общественных организаций". 

"Ростелеком" проводит "Спартакиаду надежд" второй год, поддерживая семьи участников СВО, семьи из Донецкой и Луганской народных республик, помогая последним освоиться в регионе.

В этом году к проекту присоединились АНО "Дом народного единства", ФК "Пари НН", ГФ "Защитники Отечества", БО "Российский детский фонд", региональное отделение Российского движения детей и молодежи "Движение первых", МОД "Здоровая нация", агентство "Рейтинг" и другие.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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Теги:
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