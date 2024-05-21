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Общество

Успешные практики по повышению качества жизни в МКД обсудили в Нижнем Новгороде

04 июня 2024 15:16  [38] Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

В Нижнем Новгороде в Штабе общественной поддержки "Единой России" состоялась стратегическая сессия по обсуждению успешных практик повышения качества жизни в многоквартирных домах. Стратсессия прошла в преддверии первого Форума партийного проекта "Школа грамотного потребителя-Добрососед", который начнет свою работу 7 июня в Чувашской Республике. 

"Сейчас мы готовимся к Форуму ПФО, где будут собраны и озвучены лучшие практики в сфере ЖКХ и благоустройства, которые были реализованы в рамках работы партпроекта "Школа грамотного потребителя". В рамках стратсессии председатели МКД, активные жители обменялись практиками содержания дворов, обсудили успешный опыт благоустройства многоквартирных домов и создания ТСЖ. Все предложения мы передадим в оргкомитет Форума и ЦИК партии для принятия законодательных и организационных решений", - отметил координатор проекта "Школа грамотного потребителя" партии "Единая Россия" Александр Рыжов. 

Так, в рамках стратсессии участники обсудили эффективность приборов учета энергоресурсов и выгоды, которые получают сами жители после их установки. Кроме того, был поднят вопрос о необходимости коммуникаций между жителями многоквартирного дома через мессенджеры, получения заработной платы председателем МКД. Также были озвучены предложения о введении рейтинга активности многоквартирных домов, и, если дома находятся в «желтой зоне» рейтинга, необходимости отправлять на обучение старших домов. 

"Встреча была продуктивной, потому что те вопросы, которые мы обсуждали, непосредственно влияют на комфортное проживание жителей в многоквартирном доме. Приятно, что диалог был открытым. Ряд предложений возьмем в проработку. Например, по мнению жителей, необходимо пересмотреть подход в части ужесточения мер для потребителей, у которых отсутствуют приборы учета на системы ХВС и ГВС, и установить для них повышающий коэффициент при оплате за потребление энергоресурсов", - отметил по итогам стратсессии председатель комитета по ЖКХ и ТЭК Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Беспалов. 

В свою очередь, депутат городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель направления "Работа со старшими по домам" партпроекта "Жители МКД" Оксана Дектерева отметила активное участие молодежи в обсуждении.

"Приятно и важно, что пришли молодые люди, заинтересованные работой советом домов. Эффективное управление МКД во многом зависит от позиции жителей. А молодые люди - это будущие специалисты в сферах управления, экономики, информационных технологий. А главное - они настоящие и будущие собственники жилья", - сказала депутат. 

Напомним, "Школа грамотного потребителя" - проект партии "Единая Россия", направленный на улучшение качества жизни россиян, создание не только комфортных, но и доступных, безопасных условий проживания людей, повышение правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Повышение качества управления и содержания общего имущества в многоквартирных домах, создание комфортных условий проживания граждан, благоустройство придомовых территорий являются приоритетными задачами народной программы "Единой России" в направлении "Удобная и комфортная жизнь".

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Теги:
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