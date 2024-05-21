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Политика

БРИКС планирует расширение сотрудничества с другими странами

04 июня 2024 16:38  [72] Политика

Объединение БРИКС планирует поддерживать контакты с заинтересованными странами.

Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, речь идет о создании новых форматов взаимодействия. Ранее стало известно, что Турция проявляет интерес к возможному участию в БРИКС.

Напомним, что в Нижегородской области по линии БРИКС в 2024 году запланировано проведение 12 различных мероприятий. 

Также сообщалось, что Нижний Новгород станет местом встречи министров иностранных дел стран-участниц объединения БРИКС.

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Теги:
Международное сотрудничество
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