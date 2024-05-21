Традиционная парусная регата на Кубок Алексеева пройдет в августе на Горьковском море Спорт

Фото: оргкомитет регаты

В акватории Горьковского водохранилища с 3 по 10 августа состоится юбилейная, 45-я парусная регата спортивных крейсерских яхт "Кубок Р.Е. Алексеева".

Как сообщил оргкомитет регаты, в соревнованиях планируется участие около 40 спортивных яхт и более 200 человек из разных городов России.

В том числе, под парусом выйдут как опытные спортсмены, чемпионы страны, призеры и победители международных соревнований, так и любители парусного спорта, молодые и начинающие яхтсмены.

Спортивная часть регаты включает в себя короткие и маршрутные гонки. В рамках соревнований отдельным зачетом пройдут чемпионаты России в классах яхт "Четвертьтонник" и "Опен-800".

В настоящее время продолжается регистрация участников регаты, подать заявку можно на сайте Нижегородской федерации парусного спорта.

Напомним, что в 2023 году регата на Кубок Алексеева прошла в августе.