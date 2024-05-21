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Общество

Кстовские тепловые сети перекладывают теплотрассу по проспекту Капитана Рачкова

07 июня 2024 13:12  [87] Общество

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" реконструируют квартальную теплотрассу по проспекту Капитана Рачкова. Замена трубопровода протяженностью 440 метров с диаметром трубы 400 мм проводится на участке от дома № 5б по проспекту Победы до дома № 14ж по проспекту Капитана Рачкова.

Для перекладки используются современные трубы в заводской пенополиуретановой изоляции, оснащенные системой оперативно-диспетчерского контроля, которая позволяет максимально оперативно выявить и устранить возможные повреждения. 

Работы будут завершены до начала отопительного сезона. Горячее водоснабжение в период их проведения осуществляется по временной схеме.

"Замена выработавших ресурс трубопроводов позволит повысить качество и надежность теплоснабжения жителей в последующие отопительные сезоны", – отметил технический директор – главный инженер Кстовских тепловых сетей Александр Тихонов.

Всего к следующему отопительному сезону Кстовские тепловые сети планируют заменить 3,5 км магистральных и квартальных тепловых сетей в г. Кстово и Кстовском округе. Перекладки пройдут на улицах 40 лет Октября, Чванова, Нижегородской и ряде других.

Кстовские тепловые сети напоминают жителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность вблизи мест проведения работ, ни в коем случае не заходить за ограждения.

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Теги:
Т Плюс
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