Спортивная площадка появилась в посёлке Сокольском благодаря нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Спортивная площадка торжественно открылась в поселке Сокольское Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, спортивный объект был благоустроен в рамках национального проекта "Жилье и городская среда"

Новое общественное пространство в поселке позволит не только заниматься спортом, но и станет центром притяжения для всех, кто ценит активный отдых и здоровый образ жизни. Универсальная спортивная площадка имеет резиновое покрытие и оборудована для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Стоимость работ составила 3,1 млн рублей.

По данным администрации городского округа Сокольский, в прошлом году были открыты спортплощадки в деревнях Пудово и Мурзино. Еще две площадки будут открыты по проекту "Вам решать!" в деревнях Кудрино и Пушкарево. В скором времени будут реализованы ещё несколько подобных проектов.

Национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации" .

Ранее сообщалось, что благодаря нацпроекту в Московском районе Нижнего Новгорода появятся детский городок и площадка для выгула собак