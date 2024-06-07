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Спортивная площадка появилась в посёлке Сокольском благодаря нацпроекту 

10 июня 2024 17:29  [100] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Спортивная площадка торжественно открылась в поселке Сокольское Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, спортивный объект был благоустроен в рамках национального проекта "Жилье и городская среда"

Новое общественное пространство в поселке позволит не только заниматься спортом, но и станет центром притяжения для всех, кто ценит активный отдых и здоровый образ жизни. Универсальная спортивная площадка имеет резиновое покрытие и оборудована для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Стоимость работ составила 3,1 млн рублей.

По данным администрации городского округа Сокольский, в прошлом году были открыты спортплощадки в деревнях Пудово и Мурзино. Еще две площадки будут открыты по проекту "Вам решать!" в деревнях Кудрино и Пушкарево.  В скором времени будут реализованы ещё несколько подобных проектов.

Национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации" .

Ранее сообщалось, что благодаря нацпроекту в Московском районе Нижнего Новгорода появятся детский городок и площадка для выгула собак

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Теги:
Нацпроект Спорт
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