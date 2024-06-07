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Общество

Нижегородские дороги в жару поливают более 50 спецмашин

11 июня 2024 14:22  [44] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Порядка 50 поливомоечных машин увлажняют нижегородские дороги и газоны в жару.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, ранее мэр Юрий Шалабаев распорядился чаще поливать городские дороги и растения в жаркую погоду.

При продолжительном воздействии солнца и большой транспортной нагрузке асфальт сильнее восприимчив к деформации.  "Холодный душ" для асфальта рекомендован при температуре воздуха до +25 градусов.

Поливомоечные машины работают во всех районах Нижнего Новгорода. Акцент при орошении делается на дороги с максимальной транспортной загруженностью. Дороги поливаются с интервалом, что помогает избежать образования над проезжими частями "пылевого облака".

Также производится полив газонов и охлаждение воздуха, для удобства и комфорта пешеходов.

Ранее сообщалось, что благоустроенный сквер появится в Автозаводском районе Нижнего Новгорода на месте заброшенной территории.


 

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Теги:
Благоустройство ЖКХ
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