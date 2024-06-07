Инклюзивные фестивали для детей проходят в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

В преддверии Дня России в Нижнем Новгороде проходят праздничные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта "Единая страна – доступная среда" партии "Единая Россия" для ребят организуют инклюзивные фестивали.

Так, фестиваль спорта и творчества прошел в сквере на улице Прыгунова в Автозаводском районе. В нем приняли участие воспитанники из детского приюта "Улыбка", общества слабовидящих и семьи, воспитывающие детей с ОВЗ.

Гости сыграли в настольный теннис, игру джакколо, городки и боччу. Также для детей провели конкурс рисунков на тему любви к Родине.

Ярким событием праздника стал общий танцевальный флэшмоб.

"Если есть возможность порадовать детей и устроить для них праздник, надо ее всегда использовать. Стараемся часто для детей проводить такие мероприятия, где участвуют как люди с инвалидностью, так и без нее. И каждый раз мы видим, что все барьеры в общении стираются, а возможности становятся безграничными", - отметил региональный координатор партпроекта "Единая страна – доступная среда", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко.

А в Московском районе состоялся фестиваль "Город детства". В мероприятии приняли участие более 100 юных жителей – ребята из школьных лагерей и воспитанники общественной организации детей с ОВЗ и их родителей "Жить По-Настоящему".

На площадке ФОКа "Полет" они приняли участие в специальной настольной игре джакколо, сыграли в мини-футбол, попробовали свои силы в большом теннисе. А также смогли проявить точность и сноровку в лазерном тире и игре бочча и узнать, как играть в городки.

Кроме того, для юных участников были организованы мастер-классы по рисованию на спилах и плетению браслетов. А творческим подарком стало выступление танцевальных и хоровых коллективов Дворца культуры им. С. Орджоникидзе.

Ребят поздравили активисты партийного проекта "Единая страна - доступная среда" Валерий Коробов и Елена Овсянникова.

"Каждому ребенку по окончании фестиваля вручили памятный и сладкий подарок, а еще сувениры. Лето - это прекрасная пора, когда можно провести время с друзьями и близкими, наслаждаясь общением, и не думать про уроки. А такие встречи помогают сплотиться и дать возможность детям с ограниченными возможностями здоровья расширить свой круг общения и получить положительные эмоции", - подчеркнула Елена Овсянникова, которая является руководителем НРООИ "Жить По-Настоящему".

Фестиваль состоялся также при поддержке победителя городского конкурса "Святи" Ивана Кошелева, администрации Московского района и благочиния Московского района, Нижегородской епархии.

Напомним, доступность социальных институтов, создание условий для активного участия в общественной жизни, культурной, творческой и спортивной деятельности детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, поддержка социально значимых проектов, направленных на формирование инклюзивной культуры, компетенций для профразвития и трудоустройства людей с ОВЗ являются приоритетными в реализации партпроекта "Единая страна – доступная среда" и включены в народную программу "Единой России".