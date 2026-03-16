Активисты "Единой России" передали очередную партии гуманитарного груза в зону СВО Общество

Активисты местного отделения партии «Единая Россия» Нижегородского района передали гуманитарную помощь военнослужащим, находящимся на передовой. К сбору груза присоединились ученики и сотрудники школы №22. В его состав вошли продукты питания, средства личной гигиены, лекарственные препараты, открытки и письма от детей.

«Наши ученики, родители и педагоги регулярно участвуют в сборе гуманитарной помощи для бойцов. Ребята приносят необходимые вещи, продукты, и пишут письма. Для нас важно, чтобы дети понимали: забота о тех, кто защищает нашу страну, – это не просто акция, а часть нашей общей ответственности. Мы видим, как школьники искренне переживают и гордятся тем, что могут чем-то помочь нашим защитникам», – поделился директор школы №22 Алексей Прохожев.

Гуманитарный груз передали в фонд помощи военнослужащим и их семьям «Привет из дома 52». В ближайшее время собранные вещи отправят в зону СВО.

«Гуманитарная помощь на передовую – это не разовая акция, а системная работа, которая идёт каждый день. Активисты, депутаты, волонтёры, предприятия, простые жители объединились, чтобы поддерживать бойцов. Наша задача – сделать всё, чтобы защитники чувствовали: за ними надёжный тыл, их ждут, в них верят», – отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Нижегородского района Андрей Прохоров.

Напомним, что жители Нижегородской области оказывают постоянную поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто находится на освобожденных территориях, и жителям приграничных регионов.