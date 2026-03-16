Рейс в Санкт-Петербург задерживают в нижегородском аэропорту Общество

Фото: Александр Воложанин

Рейсы авиакомпании Smartavia между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом 16 марта выполняются с задержками.

Самолет из нижегородского аэропорта имени В.П. Чкалова должен был отправиться в 18:00. Однако время вылета перенесли на 20:45, следует из данных онлайн-табло.

Корректировки коснулись и обратного рейса. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет в Нижний Новгород планировалось отправить в 15:40, но фактическое время вылета сдвинуто на 19:00.

Причины изменения расписания не уточняются. Оба аэропорта продолжают работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось. что авиакомпания Air Serbia может запустить прямые рейсы между Нижним Новгородом и Белградом.