В Нижегородской области наградили организаторов проекта "Архивное наследие"

Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
16 марта 2026 15:23 Общество
В Нижегородском кремле прошла церемония награждения сотрудников комитета по делам архивов Нижегородской области, причастных к реализации проекта «Архивное наследие». Цель проекта – формирование у государственных служащих чувства сопричастности к многовековой традиции профессионального служения.

И.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Роман Марков вручил награды руководителю комитета по делам архивов Нижегородской области Борису Пудалову, главному архивисту отдела публикаций и использования документов Центрального архива Нижегородской области Марине Ереминой, ведущему консультанту отдела мониторинга архивного дела и предоставления государственных услуг комитета по делам архивов Нижегородской области Елене Ешан, заместителю начальника отдела Центрального архива Нижегородской области Ивану Федорову.

«Благодарю сотрудников комитета за огромную просветительскую работу — мы очень дорожим нашим системным сотрудничеством в деле исторического просвещения госслужащих. Искренне рад, что этому направлению уделяется столь серьезное внимание, надеюсь на его дальнейшее развитие», – подчеркнул Роман Марков.

В рамках проекта с лекцией «История государственной службы в регионе XVII – начала XX вв.» выступил руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов. Сотрудники исполнительных органов, а также участники программы «Герои. Нижегородская область» смогли ознакомиться с ключевыми событиями становления государственной службы Нижегородского края и подлинными архивными документами.

Напомним, что проект «Архивное наследие» реализуется с 2025 года комитетом по делам архивов при содействии министерства кадровой политики правительства региона. В рамках проекта специалисты комитета проводят лекции для госслужащих с демонстрацией архивных документов по направлениям деятельности исполнительных органов Нижегородской области.

В прошлом году было проведено шесть профильных исторических лекций для сотрудников министерства кадровой политики правительства; министерства промышленности, торговли и предпринимательства; министерства здравоохранения; министерства строительства и управления документационного обеспечения региона. Также состоялась лекция «Создание Нижегородской губернии» для сотрудников всех органов исполнительной власти Нижегородской области.

