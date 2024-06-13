Женские клубы при НКЦ "Работа России" открылись еще в трех муниципалитетах Нижегородской области Общество

Фото: Пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В Семеновском, Кстовском и Балахнинском филиалах Нижегородской службы занятости населения открылись женские клубы. Содействие занятости населению – одна из приоритетных задач национального проекта "Демография". Главная задача женских клубов при службе занятости – повышение качества жизни женщин, помощь в трудоустройстве и развитии профессиональных компетенций.

Женские клубы при Нижегородской службе занятости населения созданы в рамках совместного проекта "Женского движения Единой России" и Минтруда РФ. Это одно из нововведений модернизированных кадровых центров, которое способствует развитию потенциала женщин и созданию условий для их успешной карьеры и личностного роста.

"Женские клубы при ЦЗН – это сообщество единомышленниц, которые вдохновляют и мотивируют друг друга двигаться вперед. Сотрудники центров занятости помогают участницам разных возрастов, профессий и жизненных обстоятельств найти себя, психологически окрепнуть, реализовать карьерные амбиции и раскрыть свои потенциалы. Одни женщины меняют профессию, другие открывают свой бизнес или становятся самозанятыми. Приятно наблюдать за этими переменами", - рассказала директор Нижегородского кадрового центра "Работа России" Людмила Егорова.

На первой встрече активисток клуба под названием "Мамы разные нужны, мамы разные важны" участницы познакомились друг с другом, рассказали о себе, своем профессиональном опыте и увлечениях, поделились мечтами и целями, приняли участие в тренингах по командообразованию и психологической поддержке. Сотрудники Нижегородского кадрового центра проинформировали о государственных услугах службы занятости, карьерных возможностях и программах поддержки бизнес-идей.

"Первый женский клуб при службе занятости населения открылся в Нижнем Новгороде в конце ноября 2023 года. Его участницами стали более 200 женщин. Сегодня у нас открылось еще три клуба, благодаря чему еще около 100 представительниц прекрасного пола присоединились к нам. Это мамы в декрете, женщины предпенсионного возраста, жены мобилизованных и военнослужащих, безработные. В работе мы используем клиентоцентричный подход, стараемся помогать с учетом жизненных ситуаций соискательниц. Мы рады каждой участнице и приглашаем в наши клубы всех желающих", - поделилась директор Нагорного филиала Нижегородского кадрового центра "Работа России", руководитель проекта Женский клуб Алена Минлебаева.

Напомним, национальный проект "Демография" утвержден в рамках указа президента России Владимира Путина в 2018 году. Он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт - норма жизни". Среди целей нацпроекта – сохранение населения, здоровье и благополучие людей, обеспечение

устойчивого роста численности населения, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

"Единая Россия" совместно с Минтруда разработала новую редакцию федерального закона о занятости населения, который был принят в конце 2023 года. Обсуждение предложений к законопроекту проходило, в том числе, на региональных площадках партийного проекта "Моя карьера с "Единой Россией". Закон призван в том числе качественно изменить работу центров занятости по решению целого комплекса задач с учетом личных ситуаций соискателей и бизнес-ситуаций работодателей. Партпроект "Женское движение Единой России" начал работу летом 2022 года.

Участницы движения продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, для поддержки участников спецоперации и их семей, а также совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты в разных отраслях.