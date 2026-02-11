В АО "Транснефть – Верхняя Волга" прошло заседание Совета главных инженеров и начальников НПС Общество

Фото: Служба общественных коммуникаций АО "Транснефть – Верхняя Волга"

В АО «Транснефть – Верхняя Волга» состоялось двухдневное заседание Совета главных инженеров и начальников нефтеперекачивающих станций (НПС). Мероприятие прошло под руководством главного инженера предприятия Виктора Александрова.

В работе Совета приняли участие главные инженеры районных управлений, начальники станций, а также руководители профильных служб и отделов. Цель заседания – совершенствование технологических процессов и выработка новых подходов к управлению производственной и организационной деятельностью.

Ключевой темой обсуждения стало обеспечение надежной и бесперебойной эксплуатации магистральных трубопроводов. Участники рассмотрели все аспекты системы безопасности: промышленную, пожарную, дорожно-транспортную и охрану труда.

На заседании также подвели итоги первого этапа корпоративного конкурса «Лидер культуры безопасного поведения» по результатам 2025 года. Среди филиалов первое место заняло Марийское РНУ, второе – Горьковское РНУ, третье – Рязанское РНУ. В рейтинге структурных подразделений лучшими стали ЛПДС «Володарская» (Володарское РНПУ), ЛПДС «Воротынец» (Марийское РНУ) и НПС «Рязань» (Рязанское РНУ).

По итогам заседания были определены перспективные направления развития производственных объектов общества.