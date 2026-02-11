Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
30 контролеров ловят зайцев в общественном транспорте Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде контроль за оплатой проезда в общественном транспорте осуществляют 30 сотрудников. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в ГКУ НО "Центр развития транспортных систем", проверки проводятся на всех городских маршрутах без исключения.

Средняя заработная плата контролера составляет от 45 до 49 тысяч рублей в месяц. По итогам 2025 года они составили 2 612 протоколов. Большая часть нарушений — 2 112 случаев — связана с безбилетным проездом. Еще 500 протоколов оформили за неправомерное использование чужих льготных транспортных карт. Общая сумма оплаченных штрафов превысила 1,5 млн рублей.

В ЦРТС подчеркивают, что работа отдела контроля пассажирских перевозок не ориентирована на получение дохода от штрафов и направлена исключительно на выявление случаев неоплаченного проезда. 

"Кроме того, присутствие контролеров в общественном транспорте повышает платежную дисциплину пассажиров", - добавили в центре.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области обсуждается возможность пятикратного повышения штрафа за безбилетный проезд — с 1 000 до 5 000 рублей.

