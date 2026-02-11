На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 февраля 2026 12:36Нижегородцы назвали главные условия для рождения детей
11 февраля 2026 12:16ГИБДД предлагает сократить сдачу практического экзамена на права
11 февраля 2026 12:00Жильцы дома на улице Лопатина на двое суток остались без отопления
11 февраля 2026 10:53Стартовал второй сезон проекта резиденты "Высоты" для молодых нижегородских музыкантов
11 февраля 2026 10:52У пассажиров нижегородского метро начали проверять телефоны
11 февраля 2026 10:35МегаФон запустил платформу, где можно подключить тарифы других операторов
11 февраля 2026 10:23В АО "Транснефть – Верхняя Волга" прошло заседание Совета главных инженеров и начальников НПС
11 февраля 2026 10:17Нижегородцам рассказали о перспективах полной отмены виз с Китаем
11 февраля 2026 09:39Экспертиза одобрила строительство храма "Отрада и утешение" в Нижнем Новгороде
11 февраля 2026 08:0030 контролеров ловят "зайцев" в общественном транспорте Нижнего Новгорода
Общество

ГИБДД предлагает сократить сдачу практического экзамена на права

11 февраля 2026 12:16 Общество
ГИБДД предлагает сократить сдачу практического экзамена на права

Фото: Александр Воложанин

ГИБДД предлагает изменить порядок сдачи экзаменов на водительские права и сократить срок, в течение которого кандидат может пройти практику после успешной теории. Вместо шести месяцев на это планируют оставить всего 60 дней.

Такая норма прописана в проекте постановления правительства, который Госавтоинспекция разместила на федеральном портале нормативных правовых актов. В ведомстве считают, что это поможет решить проблему затягивания сроков сдачи практического экзамена.

При этом инструктор по безопасному вождению Екатерина Каренина уверена, что реальной пользы от сокращения сроков не будет. В разговоре с 360.ru она отметила, что кандидаты, действительно заинтересованные в получении удостоверения, и сейчас стараются как можно быстрее записаться на практический экзамен.

Инструктор подчеркнула, что главная проблема сегодня связана не со сроками экзаменов, а с уровнем подготовки выпускников автошкол.

"Многие приходят ко мне доучиваться уже с правами. К сожалению, никаких знаний у них нет. Нужно улучшать качество обучения, потому что ко мне приходят водители, которые не умеют сдавать назад. Я не понимаю, как они сдавали практику", — рассказала она.

Напомним, поправки к правилам сдачи экзаменов ГИБДД подготовила в начале года. В документе указано, что к экзамену не допустят кандидатов с поддельными документами или при отсутствии оплаты госпошлины.

Кроме того, новые правила предполагают отказ от бумажных медицинских справок. Сведения о состоянии здоровья будущих водителей инспекторы будут получать из единой базы Минздрава.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили ГАИ Экзамены
Поделиться:
Новости по теме
04 февраля 2026 17:55Администрация Шахуньи передумала покупать электрокар за 4 999 999 рублей
29 января 2026 16:55Нижегородская ГИБДД опровергла изъятие номеров ЕКХ у автовладельцев
13 января 2026 13:09Автоюрист рассказал, куда и как жаловаться на тротуарных парковщиков
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных