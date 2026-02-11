ГИБДД предлагает сократить сдачу практического экзамена на права Общество

Фото: Александр Воложанин

ГИБДД предлагает изменить порядок сдачи экзаменов на водительские права и сократить срок, в течение которого кандидат может пройти практику после успешной теории. Вместо шести месяцев на это планируют оставить всего 60 дней.

Такая норма прописана в проекте постановления правительства, который Госавтоинспекция разместила на федеральном портале нормативных правовых актов. В ведомстве считают, что это поможет решить проблему затягивания сроков сдачи практического экзамена.

При этом инструктор по безопасному вождению Екатерина Каренина уверена, что реальной пользы от сокращения сроков не будет. В разговоре с 360.ru она отметила, что кандидаты, действительно заинтересованные в получении удостоверения, и сейчас стараются как можно быстрее записаться на практический экзамен.

Инструктор подчеркнула, что главная проблема сегодня связана не со сроками экзаменов, а с уровнем подготовки выпускников автошкол.

"Многие приходят ко мне доучиваться уже с правами. К сожалению, никаких знаний у них нет. Нужно улучшать качество обучения, потому что ко мне приходят водители, которые не умеют сдавать назад. Я не понимаю, как они сдавали практику", — рассказала она.

Напомним, поправки к правилам сдачи экзаменов ГИБДД подготовила в начале года. В документе указано, что к экзамену не допустят кандидатов с поддельными документами или при отсутствии оплаты госпошлины.

Кроме того, новые правила предполагают отказ от бумажных медицинских справок. Сведения о состоянии здоровья будущих водителей инспекторы будут получать из единой базы Минздрава.