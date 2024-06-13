Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 июня 2024 18:54  [239] Третий Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей открылся в Семенове
14 июня 2024 18:41  [210] Участок теплотрассы ремонтируют на улице Славянской
14 июня 2024 18:23  [212] Посевная кампания завершилась в Нижегородской области
14 июня 2024 18:14  [204] Подрядчик получил штраф в 2 млн рублей за сорванные сроки сдачи ФОКа в Ждановском
14 июня 2024 17:39  [215] Более 40 нижегородцев получили нагрудный знак "Почетный донор России" во Всемирный день донора
14 июня 2024 17:21  [226] Исполнителя ремонта подземного перехода у Дворца спорта ждет судебное разбирательство
14 июня 2024 17:16  [224] Нижегородцы собрали для детских домов ЛНР и ДНР гумпомощь на 4,5 млн рублей
14 июня 2024 17:04  [242] Нижегородские судебные приставы помогли инвалиду заселиться в квартиру
14 июня 2024 16:44  [219] Два случая бешенства у животных подтвердили в Нижегородской области 
14 июня 2024 16:33  [209] Десять дорог к зонам отдыха отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году
Общество

Последствия мощного ливня продолжают ликвидировать в Нижнем Новгороде

14 июня 2024 16:03  [262] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Коммунальные службы продолжают устранять последствия мощного ливня, который обрушился накануне на Нижний Новгород.

Как сообщает пресс-служба мэрии, коммунальщики восстанавливают электроснабжение, убирают упавшие деревья и конструкции, а также откачивают воду и очищают ливневки.

По данным ГОЧС Нижнего Новгорода, за 13 июня одномоментно выпало около 9 мм осадков. Из-за сильного ветра в городе упало около 40 деревьев. 

Главы районных администраций Нижнего Новгорода после дождя оперативно провели инспекционные объезды подведомственных территорий. 

В Автозаводском районе за прошедшие сутки МБУ "РЭД" откачали дождевую воды с проспекта Бусыгина, ул.Львовской, Васильева, Дьяконова, 6 микрорайон, Дружаева, Старых производственников и др. Кроме того, рабочие бригады убрали с тротуаров и проезжих частей упавшие ветки и деревья. Работы по ликвидации последствий ливня и сильного ветра продолжаются.

В Советском районе к дежурству приступила водооткачивающая техника. Дорожные рабочие очищали дождеприемные колодцы от мелкого мусора. В настоящий момент специалисты районной администрации объезжают территории для выявления упавших деревьев, их уже начали убирать.

В Московском районе также продолжается откачка воды с улиц. Кроме того, шквалистый ветер повалил в районе несколько деревьев, их убирают. Также специалисты проводят обследование района для выявления сломанных деревьев, засоров ливневых колодцев и локальных подтоплений. Всего за прошедшую ночь в районе было откачано 98 куб.м воды. Работы ведутся в непрерывном режиме.

В Канавинском районе коммунальные службы откачивали воду по улицам Ухтомского, Чкалова, Кузбасской и на Московском шоссе. В настоящее время откачка воды продолжается. Кроме этого продолжается уборка упавших деревьев по улицам Совнаркомовской, Бульваре Мира, Сергея Есенина и др. На текущий момент идет демонтаж конструкции, которая была установлена на Мещере к чемпионату мира по футболу. Она сильно пострадала от порывов ветра.

В Сормовском районе откачивают дождевую воду по улицам Федосеенко, Светлоярская, 70 лет Октября, Кораблестроителей, Гаугеля, Коминтерна, Ясная, Лунская, Зайцева, Базарная, Щербакова и др. Помимо этого были оперативно убраны упавшие ветки и деревья с улицы Вождей Революции, 4 и с проспекта Кораблестроителей, 38/1.

В Нижегородском районе продолжаются работы по ликвидации последствий дождей на улично-дорожной сети и на общественных пространствах. Особое внимание уделяется содержанию системе ливневой канализации.

В Приокском районе бригады дорожных рабочих занимаются сбором мусора и веток, кроме того очищают прибордюрные полосы на проспекте Гагарина, на улицах Щербинки-1, Бонч-Бруевича, Пятигорской, Жукова, Лебедева, Военных Комиссаров и т.д. В Новинском сельсовете в поселке Кудьма упало дерево, которое сначала убрали с проезжей части. Сейчас его распиливают для последующего вывоза.

В Ленинском районе идет откачка воды на ул. Новикова-Прибоя, на транспортной развязке пр. Ленина/ул. Новикова-Прибоя, на ул. Переходникова. Коммунальные службы продолжают убирать упавшие ветки и деревья.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Ливневки Ликвидация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph