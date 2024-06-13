Последствия мощного ливня продолжают ликвидировать в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Коммунальные службы продолжают устранять последствия мощного ливня, который обрушился накануне на Нижний Новгород.

Как сообщает пресс-служба мэрии, коммунальщики восстанавливают электроснабжение, убирают упавшие деревья и конструкции, а также откачивают воду и очищают ливневки.

По данным ГОЧС Нижнего Новгорода, за 13 июня одномоментно выпало около 9 мм осадков. Из-за сильного ветра в городе упало около 40 деревьев.

Главы районных администраций Нижнего Новгорода после дождя оперативно провели инспекционные объезды подведомственных территорий.

В Автозаводском районе за прошедшие сутки МБУ "РЭД" откачали дождевую воды с проспекта Бусыгина, ул.Львовской, Васильева, Дьяконова, 6 микрорайон, Дружаева, Старых производственников и др. Кроме того, рабочие бригады убрали с тротуаров и проезжих частей упавшие ветки и деревья. Работы по ликвидации последствий ливня и сильного ветра продолжаются.

В Советском районе к дежурству приступила водооткачивающая техника. Дорожные рабочие очищали дождеприемные колодцы от мелкого мусора. В настоящий момент специалисты районной администрации объезжают территории для выявления упавших деревьев, их уже начали убирать.

В Московском районе также продолжается откачка воды с улиц. Кроме того, шквалистый ветер повалил в районе несколько деревьев, их убирают. Также специалисты проводят обследование района для выявления сломанных деревьев, засоров ливневых колодцев и локальных подтоплений. Всего за прошедшую ночь в районе было откачано 98 куб.м воды. Работы ведутся в непрерывном режиме.

В Канавинском районе коммунальные службы откачивали воду по улицам Ухтомского, Чкалова, Кузбасской и на Московском шоссе. В настоящее время откачка воды продолжается. Кроме этого продолжается уборка упавших деревьев по улицам Совнаркомовской, Бульваре Мира, Сергея Есенина и др. На текущий момент идет демонтаж конструкции, которая была установлена на Мещере к чемпионату мира по футболу. Она сильно пострадала от порывов ветра.

В Сормовском районе откачивают дождевую воду по улицам Федосеенко, Светлоярская, 70 лет Октября, Кораблестроителей, Гаугеля, Коминтерна, Ясная, Лунская, Зайцева, Базарная, Щербакова и др. Помимо этого были оперативно убраны упавшие ветки и деревья с улицы Вождей Революции, 4 и с проспекта Кораблестроителей, 38/1.

В Нижегородском районе продолжаются работы по ликвидации последствий дождей на улично-дорожной сети и на общественных пространствах. Особое внимание уделяется содержанию системе ливневой канализации.

В Приокском районе бригады дорожных рабочих занимаются сбором мусора и веток, кроме того очищают прибордюрные полосы на проспекте Гагарина, на улицах Щербинки-1, Бонч-Бруевича, Пятигорской, Жукова, Лебедева, Военных Комиссаров и т.д. В Новинском сельсовете в поселке Кудьма упало дерево, которое сначала убрали с проезжей части. Сейчас его распиливают для последующего вывоза.

В Ленинском районе идет откачка воды на ул. Новикова-Прибоя, на транспортной развязке пр. Ленина/ул. Новикова-Прибоя, на ул. Переходникова. Коммунальные службы продолжают убирать упавшие ветки и деревья.