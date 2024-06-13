Арзамасская молодежь предложила свои инициативы для включения в Стратегию развития региона Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Арзамасе на базе Центра молодежных инициатив прошла стратегическая сессия среди молодых активистов по развитию муниципалитета и региона в целом. Организатором мероприятия выступило региональное отделение "Молодой Гвардии Единой России".

Участниками стратсессии стали активные ребята общественных организаций городского округа – "Наше время" и "Молодой Гвардии", а также лидеры студенческого самоуправления Арзамасского коммерческо-технического техникума.

Им предстояло поработать по трем направлениям: демография (условия для молодых родителей), привлечение молодых специалистов в муниципалитет, вклад молодежи в достижение победы в СВО.

Итогом мозгового штурма ребят стали выявление запроса молодежи города на расширение сети учреждений и организаций патриотической направленности, увеличение количества благоустроенных детских площадок и площадок для занятия спортом и многие другие предложения.

"Приятно видеть, как над вопросами демографии, патриотизма и кадрового обеспечения в муниципалитетах размышляют представители молодежи, предлагают на них посмотреть с самых разных сторон. Несмотря на тот большой пласт работы, который уже проводится на территории Нижегородской области в этих направлениях, всегда стоит обращаться к мнению молодых людей, чтобы получить обратную связь и скорректировать траектории движения", - отметил член местного политсовета "Единой России", председатель Молодежной палаты г.о.г. Арзамас Денис Дятлов.

Напомним, региональное отделение "Молодой Гвардии" проводит стратегические сессии с молодежью по всей Нижегородской области.



"Мы ездим по области, общаемся с молодежью. Ярко выделяется уверенный запрос на создание патриотических клубов для молодежи, музеев с военными трофеями, мест, в которых можно обсудить вопросы идеологии. "Молодая Гвардия" обязательно передаст предложения молодежи для включения в Стратегию развития региона", - отметил руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Напомним, стратегические сессии региональное отделение "Молодой Гвардии Единой России" проводит по всей Нижегородской области при содействии Штаба общественной поддержки. Их цель – выстраивание конструктивного диалога с молодежью для понимания ее проблем и потребностей, привлечение молодых ребят к участию в общественной жизни и развитии территорий, продвижение и реализация их инициатив.

Вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, поддержка ее научной, творческой и предпринимательской активности, в том числе за счет развития системы "социальных лифтов", запуск программы поддержки молодежных инициатив на муниципальном уровне являются ключевыми задачами в направлении "Гражданская солидарность и молодежная политика" народной программы "Единой России".