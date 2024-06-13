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Общество

Более 3 тысяч студентов примут на программы "Профессионалитета" в Нижегородской области

15 июня 2024 10:47  [173] Общество

Свыше 3,1 тысячи студентов начнут обучение по программам "Профессионалитета" в Нижегородской области в новом учебном году. Об этом сообщили в региональном минобре.

По информации ведомства, на сегодняшний день в федеральном проекте участвуют 41 учреждение среднего профессионального образования и около 40 опорных предприятий-работодателей региона. В рамках приемной кампании этого года, которая стартует 20 июня, абитуриентам предлагают поступить на обучение по 30 специальностям и 12 профессиям.

Федпроект "Профессионалитет" – это флагман системы среднего профессионального образования, цель которого - подготовка кадров для реального сектора экономики. К 2026 году к проекту присоединятся все регионы страны, а к 2030 году "Профессионалитет" охватит 100% колледжей.

С первого курса студенты проходят практику на производствах, их курируют опытные наставники с предприятий, а уровень трудоустройства достигает около 80%.

Как отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, реализация федерального проекта "Профессионалитет" позволяет решать задачи сразу двух национальных проектов – "Образование" и "Производительность труда".

В первый год реализации программы - в 2022-м - было принято около тысячи первокурсников, в 2023-м - 2,2 тысячи, в 2024-м число вырастет ещё на 40%.

К 1 сентября в регионе будут работать уже десять специализированных кластеров: девять образовательно-производственных (в металлургии, машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве, радиоэлектронной и химической промышленности), а также один образовательный (в отрасли педагогики). Четыре из них откроют свои двери впервые.

В Нижегородской области к новому учебному году к проекту будет подключено 73 нижегородских техникума и колледжа. В 2024-2025 учебном году для абитуриентов приготовлено более 16,7 тысячи бюджетных мест.

В министерстве образования и науки Нижегородской области уточнили, что приём документов в образовательные организации, которые вошли в федеральный проект "Профессионалитет", начнется не позднее 20 июня и завершится 15 августа или 10 августа (при наличии вступительных испытаний).

Напомним, национальные проекты "Образование" и "Производительность труда" реализуются в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ".

Ключевая цель национального проекта "Образование" – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Главная цель нацпроекта "Производительность труда" – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.

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Теги:
Образование Производительность труда
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