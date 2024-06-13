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Спорт

Более 30 сотрудников "Волгаэнерго" приняли участие в забеге "RUTS"

17 июня 2024 13:14  [64] Спорт

Команда "Волгаэнерго" (входит в Эн+) приняла участие в урбан-трейле "RUTS" на дистанции 5 и 10 км. Многие спортсмены пришли на мероприятие с семьей и детьми. Cредства на участие спортсменов "Волгаэнерго" были выделены из бюджета рабочего совета предприятия.

Забег "RUTS" отличается тем, что вся дистанция проходит по нескольким историческим локациям города. В Нижнем Новгороде маршрут проходил через Александровский сад, улицу Варварскую, где расположено здание Нижполиграфа, через улицу Алексеевскую с обзором обновленного кинотеатра "Рекорд" и "Tower Plaza", через стадион "Водник" и "Заповедные кварталы".

"Впервые принимаю участие в такого рода забегах. Давно наблюдаю за спортивным активом нашей компании. И вот решила приобщиться к этому корпоративному движению. И нисколько не пожалела! На старте немного переживала, но в итоге дистанцию прошла легко, получив заряд бодрости и позитива. Начало положено, обязательно буду участвовать в подобных мероприятиях и в последующем", - поделилась своими впечатлениями участник забега, ведущий специалист отдела кадрового администрирования ГК "Волгаэнерго" Ольга Карпухина.
 
В целом, как отмечают организаторы забега, "RUTS" очень комфортен для новичков. Здесь нет электронного хронометража и соревнования на скорость. Все участники при прохождении дистанций наслаждаются и вдохновляются видами города, получая удовольствие от бега в приятной компании.
 
"Мы с удовольствием поддерживаем  стремление к спортивным достижениям. Благодаря нашему активу с каждым годом количество сотрудников, которые приобщаются к различным спортивным мероприятиям, неуклонно растет! Своим примером они ежегодно вовлекают в здоровый образ жизни все больше и больше людей. Сейчас в нашей команде любителей бега уже более 70 спортсменов и, я уверен, что это число будет только увеличиваться", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

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Теги:
Спорт Эн+
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