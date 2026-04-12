Власти хотят расторгнуть концессию на строительство ФОКа в Сормове Спорт

Минспорта Нижегородской области готовится подать в суд из-за проблемного физкультурно-оздоровительного комплекса в Сормовском районе. Об этом представители министерства сообщили в социальных сетях.

Концессия на строительство ФОКа на проспекте Кораблестроителей заключена между региональным правительством и ООО "Первая Нижегородская инфраструктура спорта". Работы начались в октябре 2024 года, а в ноябре они были приостановлены. В апреле 2025 года стройка возобновилась. Однако в конце года по инициативе концессионера проект заморозили. Тогда готовность ФОКа составляла всего 24,5%.

В феврале 2026 года в минспорта рассказали НИА "Нижний Новгород", что на объекте завершены работы по устройству фундаментов, возведению вертикальных конструкций, монтажу плит перекрытий и лестничных маршей. Кроме того, выполнена кладка парапетов и противопожарных стен.

Теперь судьбой долгостроя поинтересовались жители Нижнего Новгорода: "Что с ФОКом будет в Сормове? Уже апрель 2026 года, а его нет".

На обращение отреагировали представители областного минспорта. Они рассказали, что была проведена претензионная работа с концессионером. Министерство направило досудебную претензию согласно условиям заключенной концессии. Ответ на нее не поступил.

Для расторжения концессии в соответствии с действующим законодательством минспорта готовит иск, который планируется направить в арбитражный суд Нижегородской области.

Напомним, что это уже вторая неудачная попытка построить ФОК в Сормове. У первого инвестора возникли финансовые трудности. Контракт с ним расторгли, в недострой передали в региональную собственность. Затем его снесли. Концессионер ООО "Первая нижегородская инфраструктура спорта" предстояло возвести объект с нуля.