Нижегородские команды смогут принять участие в "Битве роботов"

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Нижегородские команды до 23 июня могут заявиться на участие в региональной "Битве роботов".
Как сообщают организаторы, к турниру допускаются команды до 5 человек из школьников, студентов и молодых инженеров из Приволжского федерального округа.
Задачей каждой из команд станет конструкция робота весом до 110 кг. Шестнадцать лучших участников вместе со своими изобретениями выйдут в очный этап, который состоится в Перми. Роботов - чемпионов определят по итогам поединков.
Победители разделят призовой турнир и смогут выйти на международные соревнования.
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