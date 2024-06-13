Нижегородские команды смогут принять участие в "Битве роботов" Общество

Фото: организаторы мероприятия

Нижегородские команды до 23 июня могут заявиться на участие в региональной "Битве роботов".

Как сообщают организаторы, к турниру допускаются команды до 5 человек из школьников, студентов и молодых инженеров из Приволжского федерального округа.

Задачей каждой из команд станет конструкция робота весом до 110 кг. Шестнадцать лучших участников вместе со своими изобретениями выйдут в очный этап, который состоится в Перми. Роботов - чемпионов определят по итогам поединков.

Победители разделят призовой турнир и смогут выйти на международные соревнования.