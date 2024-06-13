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Общество

Некоторым иностранцам могут запретить усыновлять российских детей

19 июня 2024 11:22  [78] Общество

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предложил ввести запрет на усыновление детей из России для граждан тех государств, в которых разрешена смена пола.

Политик обратил внимание на то, что в некоторых европейских странах (Австрия, Эстония, Германия, Исландия, Италия и др.) отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. Еще в восьми государствах установлен минимальный возраст для несовершеннолетних. Так в Бельгии он составляет 16 лет, а в Испании — 12 лет. Между тем,  в Австралии самим выбирать себе половую принадлежность могут разрешить детям в возрасте от трех лет.

Вячеслав Володин напомнил, что в России смена пола запрещена на законодательном уровне, а люди, которые сменили пол за границей, не имеют права быть опекунами. Кроме того, более 10 лет действует запрет на усыновление российских детей для граждан США.

"Но до сих пор такую возможность имеют граждане других государств, где смена пола разрешена. Учитывая происходящее на Западе и существующие огромные риски из-за законодательства этих стран: наши дети могут попасть в беду", - отметил спикер.

"Совершенно очевидно: необходимо принимать решение о запрете гражданам государств, где смена пола разрешена, усыновлять детей из Российской Федерации", - резюмировал председатель Госдумы.

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Теги:
Госдума Дети Усыновление
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