Холодную воду отключат в Балахне 21 июня

В Балахне Нижегородской области на 21 июня запланировано отключение холодной воды, сообщили в АО "НОКК".
В этот день будут проводиться аварийные работы у дома №103 по ул. Дзержинского.
В администрации Балахнинского муниципального округа уточнили, что с 09.00 до 17.00 произойдет отключение холодного водоснабжения во всех микрорайонах города, за исключением Правдинска.
По вопросам организации подвоза воды жители могут обращаться в АО "НОКК". Также всех граждан просят заблаговременно сделать запас воды.
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