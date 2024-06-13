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Бизнес

Крупнейшие коммунальные предприятия Нижнего Новгорода представили проекты потенциальным поставщикам

21 июня 2024 14:59  [93] Бизнес

Фото: Теплоэнерго

Крупнейшие коммунальные предприятия Нижнего Новгорода – АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал" представили свои инфраструктурные проекты потенциальным поставщикам в рамках I Энергетического форума и Дня поставщика в сфере ЖКХ, который прошел на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. 

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" - управляющей организации АО "Нижегородский водоканал" Илья Халтурин представил потенциальным поставщикам производственные программы предприятия на 2024 год по ремонту и замене сетей и оборудования, ремонту зданий и сооружений, благоустройству и проектированию. 

"Нижний Новгород – лидер по обновлению тепловых сетей в России. Таких объемов сегодня нет больше нигде. И мы стараемся держать эту планку – в 2024 году Теплоэнерго заменит почти 140 км сетей в зоне своей ответственности. Мы заинтересованы в долгосрочном и плодотворном сотрудничестве с надежными поставщиками. Уверен, сегодняшнее мероприятие поможет нам в реализации наших целей", - отметил Илья Халтурин.

Он рассказал, что только приоритетные инвестиционные проекты АО "Теплоэнерго" за счет средств "Фонда развития территорий" в 2024 году включают в себя реконструкцию и новое строительство 81 объекта. Программа капитального ремонта 2024 года включает в себя ремонт 28 участков теплосетей, реконструкцию или модернизацию 130 существующих участков, строительство 5 котельных, реконструкцию, техническое перевооружение 22 ЦТП, строительство объектов для подключения перспективной застройки. Объем инвестиций составит 3 789 млн рублей без НДС. В целом, план замены сетей 2024 года включает 139,5 км, что составляет - 8% от общей протяженности трубопроводов в зоне ответственности АО "Теплоэнерго". Из них 50,6 км будет заменено в рамках текущего ремонта, 37,5 км – по программе капитального ремонта и 51,4 км будет обновлено по инвестиционной программе.

Инвестиционные проекты АО "Нижегородский водоканал" направлены на реконструкцию Нижегородской станции аэрации в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги", проектирование и реконструкцию водопроводной станции "Малиновая гряда", проектирование и строительство магистральных сетей в деревне Ольгино и поселке Новинки и реконструкцию 1-го Автозаводского напорного коллектора. Объем инвестиций предприятия в 2024 году запланирован в объеме 8 187,78 млн рублей без НДС. Общая стоимость работ капитального характера составит 263,3 млн рублей без НДС.

В форуме и Дне поставщика приняли участие представители организаций и предпринимателей - потенциальных участников реализации проектов крупнейших коммунальных предприятий Нижнего Новгорода из Нижегородской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и ряда других городов. 

Представляя планы АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал" на 2024 год, Илья Халтурин отметил, что у компаний на электронных площадках размещено достаточно активных конкурсов и призвал поставщиков в них участвовать. 

Найти информацию АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал" о размещенных заявках на проведение закупочных процедур и проводимых закупках можно на электронных площадках https://www.roseltorg.ru/ и https://etpgpb.ru/ соответственно. 

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Теги:
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