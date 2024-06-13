"Волгаэнерго" стала участником "Дня поставщика" в Нижнем Новгороде Бизнес

20 июня компания "Волгаэнерго" (входит в Эн+) приняла участие в "Дне поставщика", традиционно проводимом в Торгово-Промышленной палате Нижнего Новгорода. В мероприятии, основным направлением которого стало развитие жилищно-коммунального хозяйства, приняли участие более 150 нижегородских предпринимателей.

В ходе деловой программы генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко рассказал о Стратегии развития предприятия в Нижегородской области, а также обозначил необходимые товары и услуги, закупаемые компанией у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ГК "Волгаэнерго" в регионе представлена шестью организациями, которые обеспечивают тепловой и электрической энергией Автозаводский и часть Ленинского районов. Спикер отметил, что в Стратегию предприятия закладываются самые важные направления - автоматизация технологических процессов, замена и ремонт оборудования, модернизация ТНС и котельных, увеличение объема перекладки сетей ГВС и отопления. В рамках этого компания к концу 2025 года планирует увеличить объемы закупок в 1,5-2 раза.

"День поставщика — это возможность для крупного и малого бизнеса встретиться на одной площадке и создать взаимовыгодное партнерство. Предоставляя свои товары и услуги, малые компании могут найти новых клиентов среди крупных корпораций, а те, в свою очередь, получают доступ к инновационным и уникальным решениям. Взаимодействие между различными уровнями бизнеса влияет на повышение качества оказываемых услуг, что для нас всегда является приоритетом. Мы благодарим Министерство промышленности области за организацию этого мероприятия, которое уже много лет не только способствует развитию бизнес-сообщества в регионе, но и положительно влияет на экономический сектор страны в целом", - отметил Виталий Гаврюшенко.

Для ресурсоснабжающих организаций День поставщика дает возможность не только рассказать о своих планах, но и найти новых партнеров по бизнесу. Ведь именно от качества предоставляемых услуг напрямую зависит комфорт в домах нижегородцев. Напомним, что День поставщика проходит при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство»".