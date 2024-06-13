Школа интеллектуального досуга "Книги. Творчество. Технологии" организована в регионе Культура и отдых

фото: НРООИ «Социальная реабилитация»

Школа интеллектуального досуга "Книги. Творчество. Технологии" организована в регионе. Об этом сообщили в НРООИ "Социальная реабилитация".

Проект рассчитан на детей 6-11 лет и направлен на их вовлечение в интеллектуальный досуг, проявление творческих способностей. Наставники проведут бесплатные занятия для детей по скретч-программированию, помогут превратить творческие идеи в цифровые проекты. Также предусмотрен конкурс среди созданных по мотивам книг анимационных роликов, квестов, интерактивных карт и компьютерных игр.

Наставниками по визуальному программированию станут активные родители и молодёжь, студенты образовательных учреждений педагогической направленности, а также педагоги допобразования. Предварительно их обучат по курсу "Педагог по скретч-программированию* и гейм-дизайну".

Проект реализуется при поддержке правительства Нижегородской области.