фото: НРООИ «Социальная реабилитация»
Школа интеллектуального досуга "Книги. Творчество. Технологии" организована в регионе. Об этом сообщили в НРООИ "Социальная реабилитация".
Проект рассчитан на детей 6-11 лет и направлен на их вовлечение в интеллектуальный досуг, проявление творческих способностей. Наставники проведут бесплатные занятия для детей по скретч-программированию, помогут превратить творческие идеи в цифровые проекты. Также предусмотрен конкурс среди созданных по мотивам книг анимационных роликов, квестов, интерактивных карт и компьютерных игр.
Наставниками по визуальному программированию станут активные родители и молодёжь, студенты образовательных учреждений педагогической направленности, а также педагоги допобразования. Предварительно их обучат по курсу "Педагог по скретч-программированию* и гейм-дизайну".
Проект реализуется при поддержке правительства Нижегородской области.
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