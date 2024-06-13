Арзамасский саблист Кирилл Тюлюков завоевал золотую медаль Игр БРИКС Спорт

Фото: Федерация фехтования Нижегородской области

Воспитанник спортклуба "Знамя" Арзамасского приборостроительного завода завоевал вторую награду Игр БРИКС – золото командного турнира. Об этом сообщили в Федерации фехтования Нижегородской области.

22 июня в заключительном виде фехтовальной программы Игр БРИКС, командном первенстве по сабле среди мужчин, золотые медали выиграла сборная России. Чемпионами в этой дисциплине стали Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Анатолий Костенко и наш земляк Кирилл Тюлюков.

Разрыв по очкам с командой Азербайджана, занявшей вторую строчку турнирной таблицы, более чем убедителен - 45:23. Причем именно Кирилл поставил красивую точку в этом виде программы, одержав победу в заключительном поединке.

Отметим, что Кирилл является воспитанником нижегородских тренеров высшей категории, мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева.

Напомним, 20 июня Кирилл Тюлюков завоевал личную серебряную медаль в соревнованиях саблистов.