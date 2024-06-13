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Кадровые перестановки произошли в Минфине РФ и Минтрансе РФ

26 июня 2024 07:17  [62] Политика

Фото: Яндекс. Карты

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 25 июня подписал ряд назначений в двух министерствах, сообщает ТАСС.

Согласно текстам распоряжений, замгендиректора РЖД Алексей Шило назначен замминистра транспорта РФ. Также замминистра транспорта назначен Виктор Тимофеев, занимавший ранее должность замглавы Росавтодора.

Валентин Иванов, который занимал должность замминистра транспорта РФ и курировал отрасль железнодорожного транспорта, назначен первым замминистра транспорта РФ.

Также кадровые изменения затронули финансовый блок. От занимаемых должностей освобождены первый замминистра Андрей Костюк и замминистра Василий Десятков в связи с переходом на другую работу.

Директор департамента Минфина Елена Яковлева назначена заместителем министра финансов России, а заместитель директора департамента Минфина Алексей Липаев назначен замминистра финансов РФ.

Первым замминистра финансов России назначена замминистра финансов Ирина Окладникова.

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