"Волгаэнерго" запускает проект "20 лет – 20 добрых дел" Общество

Фото: Волгаэнерго

В 2024 году ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) отмечает 20 лет со дня основания. В рамках юбилея компания планирует провести ряд мероприятий социальной, экологической, спортивной, образовательной, культурной направленности, объединенных в проект "20 лет – 20 добрых дел". Основная идея – повышение качества жизни горожан, активное вовлечение нижегородцев в проекты компании и просвещение.

Старт дан – первые мероприятия в копилку добрых дел положены. Так, воплощена в жизнь инициатива Молодежного совета компании по озеленению территорий подшефных организаций – ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко" и Нижегородская региональная общественная организация родителей детей-инвалидов по зрению "Перспектива". Сотрудники "Волгаэнерго" и воспитанники центров вместе с педагогами высадили более 40 саженцев туй.



"Нам хотелось не просто благоустроить территорию, но и подключить к этому процессу детей, чтобы они сами сажали и поливали растения. Казалось бы, такое простое дело - посадить дерево, но оно вносит немалый вклад в благоустройство и района, и города", - рассказал председатель Молодежного Совета "Волгаэнерго" Александр Давыдов.



Кроме того, для детей реабилитационного центра "Солнышко" была организована развлекательная программа с участием аниматоров, ростовой куклы, мастер-класса по производству сладкой ваты, а также шоу-Тесла, в котором используется безопасная катушка Тесла для генерации настоящих электрических разрядов. Детям наглядно продемонстрировали, как с помощью специального оборудования можно "управлять" молниями и даже зажигать лампы на расстоянии.





"В этом году компания "Волгаэнерго" отмечает круглую дату – 20 лет со дня основания. Сложно переоценить важность ресурсоснабжающей организации, ведь мы обеспечиваем теплом и водой самый большой район города - Автозаводский, а это более 400 тысяч жителей. Но помимо основной деятельности мы реализуем интересные и полезные проекты для нижегородцев. Например, в этом году откроется второй "Мультилаб" от Эн+ на базе Школы 800, два проекта стали победителями грантового конкурса "Города со знаком плюс", благодаря чему в Нижнем Новгороде появятся новые креативные пространства. Также пройдет экологическая акция "360". Впереди много новых проектов, приглашаем присоединяться к ним всех желающих", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.



Напомним, Эн+ на регулярной основе инвестирует в создание комфортной городской среды – это объекты спортивной инфраструктуры, качественная медицинская помощь, общественные пространства, образовательные, детские учреждения. Особое место в таких проектах занимает мнение горожан, ведь именно они знают, что необходимо для их региона.