Последние новости рубрики Общество
25 марта 2026 10:46
Нижегородское минэкологии усилит работу с Верхне-Волжским водным управлением
25 марта 2026 09:34
Заболеваемость туберкулезом снизилась в 2 раза в Нижегородской области
25 марта 2026 09:16
Две поликлиники присоединят к ГКБ №5 в Нижнем Новгороде
24 марта 2026 19:44
Бомбоубежище в центре Нижнего Новгорода отремонтируют за 19 млн рублей
24 марта 2026 19:20
Капремонт трех нижегородских школ закончится только в 2027 году
24 марта 2026 18:55
800 кг сомнительных котлет нашли в Нижегородской области
24 марта 2026 17:46
Дроны дальнего действия будут патрулировать леса Нижегородской области
24 марта 2026 17:23
Режим повышенной готовности ввели на Ильинке из‑за аварийного дома
24 марта 2026 16:47
Нижегородцам старше 65 лет предлагают бесплатно привиться от пневмококка
24 марта 2026 16:11
Александр Гриднев возглавил Верхне-Волжское водное управление Росводресурсов
Общество

Нижегородское минэкологии усилит работу с Верхне-Волжским водным управлением

25 марта 2026 10:46 Общество
Нижегородское минэкологии усилит работу с Верхне-Волжским водным управлением

Фото: АНО "Центр 800"

Нижегородское минэкологии планирует усилить взаимодействие с Верхне-Волжским бассейновым водным управлением (БВУ) Федерального агентства водных ресурсов. Речь идет об оперативном решении вопросов водопользования и усилении контроля за состоянием водных ресурсов.

С 23 марта руководителем Верхне-Волжского БВУ назначен Александр Гриднев, ранее занимавший пост замминистра экологии региона.

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов, новое назначение создает дополнительные возможности для координации между федеральным ведомством и региональным министерством, где Гриднев курировал ключевые природоохранные направления. 

"Синхронизация действий двух структур позволит обеспечить преемственность в решении стратегических задач, включая реализацию федеральных проектов по оздоровлению Волги, сохранению уникальных водных объектов и развитию водохозяйственного комплекса региона, в том числе в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", - отметил Морозов.

Нацпроект "Экологическое благополучие" реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Он направлен на решение задач, ранее входивших в нацпроект "Экология".

Новости по теме
17 февраля 2026 16:00
Эксклюзив
ЗСНО попросит Госдуму ускорить принятие законов о свалках
20 января 2026 13:13
Еще 19 свалок уберут в Нижегородской области в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
