Нижегородское минэкологии усилит работу с Верхне-Волжским водным управлением

Нижегородское минэкологии планирует усилить взаимодействие с Верхне-Волжским бассейновым водным управлением (БВУ) Федерального агентства водных ресурсов. Речь идет об оперативном решении вопросов водопользования и усилении контроля за состоянием водных ресурсов.

С 23 марта руководителем Верхне-Волжского БВУ назначен Александр Гриднев, ранее занимавший пост замминистра экологии региона.

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов, новое назначение создает дополнительные возможности для координации между федеральным ведомством и региональным министерством, где Гриднев курировал ключевые природоохранные направления.

"Синхронизация действий двух структур позволит обеспечить преемственность в решении стратегических задач, включая реализацию федеральных проектов по оздоровлению Волги, сохранению уникальных водных объектов и развитию водохозяйственного комплекса региона, в том числе в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", - отметил Морозов.

Нацпроект "Экологическое благополучие" реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Он направлен на решение задач, ранее входивших в нацпроект "Экология".