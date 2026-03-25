Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Последние новости рубрики Общество
25 марта 2026 14:02
Энергетики применяют VR-технологии в обучении правилам охраны труда
25 марта 2026 13:18
Банк ДОМ.РФ обеспечил проектное финансирование третьей очереди ЖК "Тимирязевский" в Нижнем Новгороде
25 марта 2026 12:25
Месячник по благоустройству стартует в Нижнем Новгороде 5 апреля
25 марта 2026 11:33
7,8 тыс. кв. м дефектов устранили на федеральных трассах в Нижегородской области
25 марта 2026 11:19
Эксклюзив
Опасную яму на улице Акимова в Нижнем Новгороде заделают до 26 марта
25 марта 2026 10:46
Нижегородское минэкологии усилит работу с Верхне-Волжским водным управлением
25 марта 2026 09:34
Заболеваемость туберкулезом снизилась в 2 раза в Нижегородской области
25 марта 2026 09:16
Две поликлиники присоединят к ГКБ №5 в Нижнем Новгороде
24 марта 2026 19:44
Бомбоубежище в центре Нижнего Новгорода отремонтируют за 19 млн рублей
24 марта 2026 19:20
Капремонт трех нижегородских школ закончится только в 2027 году
25 марта 2026 14:02 Общество
Энергетики применяют VR-технологии в обучении правилам охраны труда

Фото: Яровая Т./ пресс-служба Эн+ Тепло Волга

Более 160 сотрудников предприятий «Эн+ Тепло Волга» прошли обучение по отработке действий по охране труда и промышленной безопасности с помощью комплекса виртуальной реальности на Автозаводской ТЭЦ.

VR-комплекс - это один из элементов учебного полигона по отработке действий специалистов по соблюдению правил охраны труда и промышленной безопасности.
Эволюция учебного полигона – это путь от аналоговых решений до цифровых.

«Сначала это был стенд по отработке навыков освобождения пострадавшего от действия электрического тока, потом появилась потребность обучения работников безопасным методам выполнения работ на высоте и правильного применения средств индивидуальной защиты. Тогда на полигоне установили леса. Потом возникла идея дополнить устную теорию по соблюдению требований охраны труда и промышленной безопасности технологией виртуальной реальности», - говорит начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда Автозаводской ТЭЦ Виталий Бушуев.

VR-комплекс позволяет отрабатывать практические навыки, полученные при теоретическом обучении. В тренажере 10 программ, связанных с промышленной безопасностью и охраной труда: от действий при возгорании до безопасного поведения на строительной площадке и оказанию первой помощи. Проектор выводит изображение из VR-очков сотрудника на большой экран. Так оборудование позволяет не только обучающемуся отрабатывать действия, но и наставникам, и коллегам брать на заметку четкость и последовательность выполнения заданий в условиях реального предприятия.

Обучение с помощью новых технологий пользуется популярностью у молодых сотрудников, которые такой формат подачи информации считают более результативным.

«Высокий уровень культуры производственной безопасности и вовлеченность каждого сотрудника в ее реализацию важны для соблюдения правил охраны труда и промышленной безопасности.Мы постоянно ищем новые методы в обучении, добавляем новые элементы в программу. Учитываем специфику молодежи, привыкшей к восприятию информации в интерактивном формате», - отмечает Виталий Бушуев.

В будущем специалисты АТЭЦ планируют развивать учебный полигон и внедрять новые современные решения по обучению сотрудников.

Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
