Энергетики применяют VR-технологии в обучении правилам охраны труда Общество

Более 160 сотрудников предприятий «Эн+ Тепло Волга» прошли обучение по отработке действий по охране труда и промышленной безопасности с помощью комплекса виртуальной реальности на Автозаводской ТЭЦ.

VR-комплекс - это один из элементов учебного полигона по отработке действий специалистов по соблюдению правил охраны труда и промышленной безопасности.

Эволюция учебного полигона – это путь от аналоговых решений до цифровых.

«Сначала это был стенд по отработке навыков освобождения пострадавшего от действия электрического тока, потом появилась потребность обучения работников безопасным методам выполнения работ на высоте и правильного применения средств индивидуальной защиты. Тогда на полигоне установили леса. Потом возникла идея дополнить устную теорию по соблюдению требований охраны труда и промышленной безопасности технологией виртуальной реальности», - говорит начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда Автозаводской ТЭЦ Виталий Бушуев.

VR-комплекс позволяет отрабатывать практические навыки, полученные при теоретическом обучении. В тренажере 10 программ, связанных с промышленной безопасностью и охраной труда: от действий при возгорании до безопасного поведения на строительной площадке и оказанию первой помощи. Проектор выводит изображение из VR-очков сотрудника на большой экран. Так оборудование позволяет не только обучающемуся отрабатывать действия, но и наставникам, и коллегам брать на заметку четкость и последовательность выполнения заданий в условиях реального предприятия.

Обучение с помощью новых технологий пользуется популярностью у молодых сотрудников, которые такой формат подачи информации считают более результативным.

«Высокий уровень культуры производственной безопасности и вовлеченность каждого сотрудника в ее реализацию важны для соблюдения правил охраны труда и промышленной безопасности.Мы постоянно ищем новые методы в обучении, добавляем новые элементы в программу. Учитываем специфику молодежи, привыкшей к восприятию информации в интерактивном формате», - отмечает Виталий Бушуев.

В будущем специалисты АТЭЦ планируют развивать учебный полигон и внедрять новые современные решения по обучению сотрудников.