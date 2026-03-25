Банк ДОМ.РФ обеспечил проектное финансирование третьей очереди ЖК "Тимирязевский" в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде стартовало строительство третьей очереди жилого комплекса "Тимирязевский". Реализация проекта ведётся с использованием проектного финансирования Банк ДОМ.РФ. Объем финансирования превышает 7 млрд рублей.

Банк участвует в реализации финальной очереди проекта: ранее застройщику был предоставлен бридж-кредит на приобретение земельного участка под застройку третьей очереди строительства, после чего проект перешёл в стадию проектного финансирования. Такой подход позволяет обеспечить непрерывность инвестиционного цикла и синхронизировать финансовую модель с графиком строительства.

"Банк ДОМ.РФ продолжает развивать жилищное строительство в Нижнем Новгороде и наращивать свой портфель проектов в Приволжском федеральном округе. ЖК "Тимирязевский" – хороший пример того, как правильно включать новое жилье в развитые городские районы, тем самым предлагая горожанам новое качественное жилье рядом с уже привычными локациями. В районе есть вся необходимая инфраструктура. В радиусе километра от жилого комплекса расположены школы, детские сады и медицинские учреждения, в пешей доступности — остановки общественного транспорта. Расстояние до центра города составляет около трёх километров", – отметил Александр Чобан, вице-президент-директор подразделения "Региональный корпоративный бизнес" Банка ДОМ.РФ.