"Росгосстрах" и ВТБ: каждый второй нижегородец собирается купить квартиру до 2034 года Бизнес

Каждый второй житель Нижнего Новгорода (50%) планирует покупку недвижимости на горизонте до 10 лет, выяснили в ходе опроса СК "Росгосстрах" и ВТБ. При этом 23% из них уже откладывают деньги на приобретение жилья, еще 63% только планируют начать копить.

Каждый пятый респондент собирается покупать квартиру в ближайшие 3-5 лет, 11,5% — в течение 1-2 лет, 10,5% – в ближайшее десятилетие, 8 % – полугода. 38% респондентов не планируют покупку жилья, а 12% пока не задумывались об этом.

Больше половины (51%) опрошенных нижегородцев из числа тех, кто уже копит (23%) или собирается копить на новую недвижимость (63%), планируют откладывать ежемесячно на покупку жилья по 10-30 тысяч рублей, 32% — менее 10 тысяч рублей, а 17% — по 30-50 тысяч рублей. Накопить нужную сумму 46% респондентов рассчитывают за 5-10 лет, 30% — за 1-2 года, 16% — за 3-5 лет. Еще 8% считают, что им понадобится не менее 10 лет, чтобы собрать необходимую сумму на покупку квартиры.

Ипотечным кредитом для покупки квартиры собираются воспользоваться 28% опрошенных нижегородцев. Остальные пока не решили, на какие деньги будут приобретать недвижимость, и затруднились с ответом на вопрос об ипотеке, или не планируют обращаться в банк.

Ключевыми факторами при покупке жилья для нижегородцев оказались расположение (35%), стоимость (32%), а также качество ремонта/отделки (25%). В топ-5 важнейших параметров также вошли инфраструктура района (20%) и его безопасность (15%). При ответе на этот вопрос можно было выбрать несколько вариантов ответов.

"Высокие процентные ставки и отмена государственных программ снижают количество желающих взять ипотеку. Однако жизнь продолжается: создаются новые семьи, рождаются дети, доходы растут. Ипотека остаётся быстрым способом решения жилищного вопроса. В будущем политика регулятора предполагает смягчение условий, что позволит рефинансировать кредит и снизить ставку по нему до более выгодной. Практика показывает, что переплата за высокую ставку компенсируется ростом стоимости приобретённой недвижимости", - прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

"На протяжении последних лет ипотека была одним из самых доступных вариантов приобретения жилья и остается таковым даже в условиях сворачивания льготных программ, — отметил директор Департамента ипотечных продаж "Росгосстраха" Сергей Дерман. — При этом далеко не все заемщики в курсе, что в рамках обязательного для ипотечной сделки страхования они обеспечивают финансовую защиту лишь конструктивным элементам квартиры. И в случае залива — а это самое распространенное страховое событие в многоквартирных домах — такой полис не выручит. Но клиентам наших партнеров мы предлагаем возможность с помощью коробочных решений обеспечить полную защиту жилья, включая отделку, мебель и другое домашнее имущество".

*Репрезентативный опрос проведен в мае 2024 года среди 1227 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.