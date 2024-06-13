Для молодёжи про молодёжь: подборка фильмов и сериалов Культура и отдых

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29 июля — Всероссийский день молодёжи. Это значит, что самое время отмечать окончание экзаменов или просто праздновать молодость! Киноманам скучно тоже не будет: можно посмотреть фильмы и сериалы, которые помогут окунуться в атмосферу молодости (или же напомнят о ней).

Курьеры, 16+

Поступить в университет — задача непростая, студентам этот период часто вспоминается со слезами на глазах. А герой сериала "Курьеры" из линейки KION Originals от экосистемы МТС знает об этой проблеме не понаслышке. Избалованный Гоша заключает с мамой пари: если он сможет прожить три месяца самостоятельно, та поможет ему с поступлением на режиссёрский факультет. Чтобы как-то себя обеспечить, юноша устраивается курьером — и открывает для себя целый мир.

Зависнуть в Палм-Стрингс, 18+

У многих бывает желание бросить все эти дела и просто плыть по течению. Это решение и принял герой фильма "Зависнуть в Палм-Стрингс". Разгильдяй Найлз застрял в одном-единственном дне — на унылой свадьбе в песчаном калифорнийском Палм-Спрингсе. Он лениво валяется в бассейне, пьёт пиво, пугает гостей смешными тостами, флиртует со всеми подряд, но по большей части мается от скуки, пытаясь то ли выбраться из временной петли, то ли смириться с неизбежным. Но однажды его одиночество нарушает Сара, неожиданно тоже застрявшая в этом бесконечно безумном дне.

Один день, 18+

Любовь в молодости — какая она? И как пронести ее через всю жизнь? На этот вопрос точно знают ответ герои фильма "Один день". Впервые Эм и Декс встретились 15 июля на выпускном в колледже и провели вместе только один день. А потом мы увидим их ровно через год, через два, три… Как много в итоге значит один день?

1000 дешевых зажигалок, 18+

Кто не сталкивался с юношеским максимализмом, когда на весах лежит или все, или ничего? Закадычные друзья Тема и Костя учатся в техникуме маленького городка. Пока они вместе, им всё по плечу. Но достаточно одной искры, чтобы расколоть надвое даже самую крепкую дружбу. Костя готов на всё, лишь бы найти своё место в студенческой иерархии, а Тема гордится статусом аутсайдера и готов противостоять хоть всему миру. Единственное, что может потушить неминуемую катастрофу — это любовь.

Молодой человек, 18+

Молодость можно не только вспоминать, но и возвращать! Иван Ревзин всегда прилагал максимум усилий, чтобы стать достойным членом общества. Но после 30 он понял, что всё было тщетно. Его увольняют, жена уходит к другому, а ипотека нависает чёрной тучей. Иван узнаёт про конкурс среди студентов в летнем лагере с большим призовым фондом и понимает, что это его шанс закрыть квартирный вопрос. Поменяв год рождения в документах и выполнив вступительные тесты, Иван получает приглашение. Он уверен, что выиграть будет проще простого, однако ему придётся столкнуться с нешуточными испытаниями.

Дориан Грей, 18+

Увлекаться ностальгией по ушедшим годам, однако, не стоит — последствия могут быть не самыми приятными. Молодой и невероятно красивый Дориан Грей приезжает в Лондон и попадает под влияние искателя приключений лорда Уоттона. Он внушил юноше, что секрет успеха и счастья Дориана - в его красоте, ведь она поможет получить все удовольствия мира. Дориан заключает сделку с Дьяволом. Юноша заказывает свой портрет, и теперь вся грязь его жизни, полной распутства и преступных страстей, будет пачкать и портить полотно, его же собственное лицо останется вечно юным и прекрасным.

Век Адалин, 18+

А что будет, если все-таки стать вечно-молодым и красивым? Главная героиня фильма "Век Адалин" родилась вместе с XX веком и живёт на свете уже сто лет, но при этом не стареет. Несмотря на свою долгую жизнь, Адалин так и не смогла найти любимого человека. Однако наконец-то она встречает мужчину, ради которого сможет снова стать смертной и состариться вместе с ним.