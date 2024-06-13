Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
28 июня 2024 09:20  [89] Для молодёжи про молодёжь: подборка фильмов и сериалов
27 июня 2024 14:58  [312] Смотреть нельзя читать: к премьере сериала "Тайны Карениной" на Wink.ru и KION выйдет специздание книги Павла Басинского
26 июня 2024 12:55  [308] Особняк купца Чернонебова в центре Нижнего Новгорода отремонтируют за 5,6 млн рублей
26 июня 2024 11:37  [391] Фестиваль "Русская Тоскания" отменили в Нижегородской области
25 июня 2024 16:29  [461] Исторический детективный сериал "Злые люди" снимают в Нижнем Новгороде
24 июня 2024 18:11  [466] Новая смотровая площадка открылась у Манежа в Нижегородском кремле
24 июня 2024 15:09  [429] Wink вам подарит "Ландыши": завершились съемки современной городской сказки о любви
24 июня 2024 14:28  [458] Второй день фестиваля "Рок Чистой Воды-2024" пройдёт в Балахне
24 июня 2024 13:56  [399] Более 150 мероприятий пройдут в Нижегородской области в рамках "Культурной столицы года"
22 июня 2024 15:04  [466] Школа интеллектуального досуга "Книги. Творчество. Технологии" организована в регионе
Культура и отдых

Для молодёжи про молодёжь: подборка фильмов и сериалов

28 июня 2024 09:20  [89] Культура и отдых

Фото: с сайта unsplash.com

29 июля — Всероссийский день молодёжи. Это значит, что самое время отмечать окончание экзаменов или просто праздновать молодость! Киноманам скучно тоже не будет: можно посмотреть фильмы и сериалы, которые помогут окунуться в атмосферу молодости (или же напомнят о ней).

Курьеры, 16+
Поступить в университет — задача непростая, студентам этот период часто вспоминается со слезами на глазах. А герой сериала "Курьеры" из линейки KION Originals от экосистемы МТС знает об этой проблеме не понаслышке. Избалованный Гоша заключает с мамой пари: если он сможет прожить три месяца самостоятельно, та поможет ему с поступлением на режиссёрский факультет. Чтобы как-то себя обеспечить, юноша устраивается курьером — и открывает для себя целый мир.

Зависнуть в Палм-Стрингс, 18+
У многих бывает желание бросить все эти дела и просто плыть по течению. Это решение и принял герой фильма "Зависнуть в Палм-Стрингс". Разгильдяй Найлз застрял в одном-единственном дне — на унылой свадьбе в песчаном калифорнийском Палм-Спрингсе. Он лениво валяется в бассейне, пьёт пиво, пугает гостей смешными тостами, флиртует со всеми подряд, но по большей части мается от скуки, пытаясь то ли выбраться из временной петли, то ли смириться с неизбежным. Но однажды его одиночество нарушает Сара, неожиданно тоже застрявшая в этом бесконечно безумном дне.

Один день, 18+
Любовь в молодости — какая она? И как пронести ее через всю жизнь? На этот вопрос точно знают ответ герои фильма "Один день". Впервые Эм и Декс встретились 15 июля на выпускном в колледже и провели вместе только один день. А потом мы увидим их ровно через год, через два, три… Как много в итоге значит один день?

1000 дешевых зажигалок, 18+
Кто не сталкивался с юношеским максимализмом, когда на весах лежит или все, или ничего? Закадычные друзья Тема и Костя учатся в техникуме маленького городка. Пока они вместе, им всё по плечу. Но достаточно одной искры, чтобы расколоть надвое даже самую крепкую дружбу. Костя готов на всё, лишь бы найти своё место в студенческой иерархии, а Тема гордится статусом аутсайдера и готов противостоять хоть всему миру. Единственное, что может потушить неминуемую катастрофу — это любовь.

Молодой человек, 18+
Молодость можно не только вспоминать, но и возвращать! Иван Ревзин всегда прилагал максимум усилий, чтобы стать достойным членом общества. Но после 30 он понял, что всё было тщетно. Его увольняют, жена уходит к другому, а ипотека нависает чёрной тучей. Иван узнаёт про конкурс среди студентов в летнем лагере с большим призовым фондом и понимает, что это его шанс закрыть квартирный вопрос. Поменяв год рождения в документах и выполнив вступительные тесты, Иван получает приглашение. Он уверен, что выиграть будет проще простого, однако ему придётся столкнуться с нешуточными испытаниями.

Дориан Грей, 18+
Увлекаться ностальгией по ушедшим годам, однако, не стоит — последствия могут быть не самыми приятными. Молодой и невероятно красивый Дориан Грей приезжает в Лондон и попадает под влияние искателя приключений лорда Уоттона. Он внушил юноше, что секрет успеха и счастья Дориана - в его красоте, ведь она поможет получить все удовольствия мира. Дориан заключает сделку с Дьяволом. Юноша заказывает свой портрет, и теперь вся грязь его жизни, полной распутства и преступных страстей, будет пачкать и портить полотно, его же собственное лицо останется вечно юным и прекрасным.

Век Адалин, 18+
А что будет, если все-таки стать вечно-молодым и красивым? Главная героиня фильма "Век Адалин" родилась вместе с XX веком и живёт на свете уже сто лет, но при этом не стареет. Несмотря на свою долгую жизнь, Адалин так и не смогла найти любимого человека. Однако наконец-то она встречает мужчину, ради которого сможет снова стать смертной и состариться вместе с ним.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кино Молодежь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph