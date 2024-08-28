Путешествия на Дальний Восток станут удобнее Бизнес

Фото: пресс-служба МегаФона

Расширение инфраструктуры связи на территории Иркутской области, а также повышение уровня цифровизации региональной экономики в туризме, ЖКХ, экологии и других отраслях вошли в число тем соглашения о сотрудничестве между оператором связи и Правительством региона. Документ подписали директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.

В ближайшие пять лет стороны сфокусируются на увеличении зоны покрытия телеком-инфраструктурой малых населённых пунктов, а также на улучшении связи вдоль федеральных и локальных автодорог и железнодорожных магистралей. Только в этом году МегаФон уже модернизировал около 70 телеком-объектов в области, еще более 20 — в активной фазе строительства. За последний год связь стала значительно лучше в 29 населённых пунктах и охватила более 1,3 миллиона человек.

"У нас есть задачи по формированию к 2030 году цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Они будут решаться в рамках нового национального проекта “Экономика данных”. Условия для использования цифровых систем должны быть не только в мегаполисах, но и в малых городах, в сельских территориях и в отдалённых районах, вдоль федеральных и региональных трасс, местных дорог. Для Иркутской области это очень важно. Мы планомерно решаем задачу по устранению цифрового неравенства и обеспечению связью отдалённых населённых пунктов. Уверен, что подписанное соглашение будет способствовать движению к поставленным целям", - прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Соглашение также предполагает интеграцию новых решений на территории региона, чтобы повысить уровень защищённости от киберугроз информационной инфраструктуры, в том числе критической. Помимо этого, Иркутская область может стать местом для создания центра обработки данных. Важнейшим направлением будет внедрение инструментов big data в сферах туризма, ЖКХ, экологии и природопользования в Приангарье.

"Иркутская область — динамично развивающаяся территория. Уверена, совместная и эффективная работа с Правительством региона поможет разработать, протестировать и реализовать новые проекты, повышающие доступность телеком-услуг для жителей области, а также откроет большие возможности для цифровизации бизнеса и государственных предприятий", - поделилась директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.