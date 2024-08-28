Реставрация ДДТ им. Чкалова завершилась
500 млн рублей направят на благоустройство Парка Победы
Парковку запретят на улице Ванеева вдоль ДОБ
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
05 сентября 2024 17:30  [236] ООО "ЛМЗ "Старт" увеличил выработку на 18% благодаря нацпроекту  
05 сентября 2024 14:27  [240] ВТБ проанализировал эффективность вложений в инфраструктурные проекты
05 сентября 2024 13:40  [288] Предпринимателей приглашают на конференцию "Мой бизнес 360" на Бору
05 сентября 2024 12:15  [286] "Т Плюс" модернизировала оборудование для подготовки воды на Сормовской ТЭЦ
05 сентября 2024 08:03  [329] ВТБ приобрёл Первую грузовую компанию и готовится к покупке "Почта Банка"
04 сентября 2024 14:23  [402] ВТБ: прирост сбережений вдвое обгонит розничные кредиты в России
04 сентября 2024 13:58  [404] Авито Работа и Минпрофзан Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве
04 сентября 2024 12:32  [358] ВТБ: каждый четвертый житель ПФО хочет иметь собственный бизнес
04 сентября 2024 11:49  [365] Предприниматели из 7 муниципалитетов представили свою продукцию на ярмарке в Заволжье
04 сентября 2024 10:53  [417] Путешествия на Дальний Восток станут удобнее
Бизнес

Путешествия на Дальний Восток станут удобнее

04 сентября 2024 10:53  [417] Бизнес

Фото: пресс-служба МегаФона

Расширение инфраструктуры связи на территории Иркутской области, а также повышение уровня цифровизации региональной экономики в туризме, ЖКХ, экологии и других отраслях вошли в число тем соглашения о сотрудничестве между оператором связи и Правительством региона. Документ подписали директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. 

В ближайшие пять лет стороны сфокусируются на увеличении зоны покрытия телеком-инфраструктурой малых населённых пунктов, а также на улучшении связи вдоль федеральных и локальных автодорог и железнодорожных магистралей. Только в этом году МегаФон уже модернизировал около 70 телеком-объектов в области, еще более 20 — в активной фазе строительства. За последний год связь стала значительно лучше в 29 населённых пунктах и охватила более 1,3 миллиона человек.

"У нас есть задачи по формированию к 2030 году цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Они будут решаться в рамках нового национального проекта “Экономика данных”. Условия для использования цифровых систем должны быть не только в мегаполисах, но и в малых городах, в сельских территориях и в отдалённых районах, вдоль федеральных и региональных трасс, местных дорог. Для Иркутской области это очень важно. Мы планомерно решаем задачу по устранению цифрового неравенства и обеспечению связью отдалённых населённых пунктов. Уверен, что подписанное соглашение будет способствовать движению к поставленным целям", - прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Соглашение также предполагает интеграцию новых решений на территории региона, чтобы повысить уровень защищённости от киберугроз информационной инфраструктуры, в том числе критической. Помимо этого, Иркутская область может стать местом для создания центра обработки данных. Важнейшим направлением будет внедрение инструментов big data в сферах туризма, ЖКХ, экологии и природопользования в Приангарье.

"Иркутская область — динамично развивающаяся территория. Уверена, совместная и эффективная работа с Правительством региона поможет разработать, протестировать и реализовать новые проекты, повышающие доступность телеком-услуг для жителей области, а также откроет большие возможности для цифровизации бизнеса и государственных предприятий", - поделилась директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мегафон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph