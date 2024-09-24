Сотрудник АПЗ занял второе место на первенстве АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" по шахматам Спорт

Начальник ОМТС Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина Александр Козлов занял второе место на первенстве АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" по шахматам.

Финальные соревнования прошли 13-14 сентября в Санкт-Петербурге. Александр Козлов вместе с начальником КБ ОГК Максимом Царьковым участвовал в "Золотой лиге". В десятку сильнейших шахматистов Концерна приборостроители вошли по итогам отборочных онлайн-туров.

В финале Александр Козлов сыграл девять партий с контролем времени 5 минут плюс 3 секунды. Уступив лидеру всего пол-очка, Александр Викторович занял второе место, подтвердив прошлогодний результат.

Все участники финального турнира были награждены памятными дипломами, победители – грамотами и медалями.

Отметим, что в отборочном турнире первенства Концерна ВКО "Алмаз – Антей" в "Серебряной лиге" от АПЗ также участвовали начальник участка ОС Андрей Гусев и ведущий инженер-конструктор ОГК Александр Жулин, которым совсем немного не хватило для выхода в финал.

Текст: Ирина Балагурова. Фото: Максим Царьков

На фото: эксперт по развитию социальных объектов АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" Иван Крапивин (слева) награждает начальника ОМТС АПЗ Александра Козлова.