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Общество

Горячие линии по вопросам теплоснабжения откроются в Нижнем Новгороде 1 октября

01 октября 2024 07:26  [2] Общество

1 октября в Нижнем Новгороде стартует отопительный сезон. Вместе с этим администрации районов откроют горячие линии по вопросам теплоснабжения.

Как рассказали в мэрии, линии будут работать в каждой из администраций районов города, в домоуправляющих и ресурсоснабжающих компаниях.

Напомним, по поручению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, подача тепла в социальные учреждения по заявкам руководителей была начата ещё до начала старта отопительного сезона. К вечеру понедельника к теплу подключены 11 школ, 23 детских сада, 4 учреждения здравоохранения, а также 7 многоквартирных домов.

С сегодняшнего дня ресурс начнут подавать во все социальные учреждения и многоквартирные дома.

В соответствии с постановлением горадминистрации, с 1 октября "теплоснабжающие, теплосетевые организации, организации, имеющие в ведении объекты социальной сферы и организации, осуществляющие деятельность по управлению МКД, независимо от форм собственности, обеспечивающие теплоснабжение потребителей тепловой энергии, должны начать отопительный период".

Кроме того, мэрия установила очередность подачи тепла в здания: сначала в детские и лечебные учреждения; затем в многоквартирные, жилые дома, учебные заведения, общественные здания; и в последнюю очередь - на промышленные предприятия.

В городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры отметили, что пуск тепла в многоквартирные дома – это не быстрый процесс, в который включены ресурсоснабжающие организации, домоуправляющие компании, сами собственники жилья.

"Если цепочка выстроена правильно, то тепло придёт в квартиры оперативно, если где-то есть сбой, то процесс может занять больше времени. Поэтому с 1 октября начинают работать горячие линии во всех заинтересованных в скорейшем пуске тепла организациях. Кроме того, заявки принимаются и на платформе "Лобачевский", - сообщили в департаменте.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ ПО ВОПРОСАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
(период работы с 01.10.2024 по 13.10.2024)

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Теги:
Городское хозяйство горячая линия Теплоснабжение
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