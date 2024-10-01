Сообщество HR-экспертов из госсектора и бизнеса создано в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сообщество, которое объединило HR-экспертов из госсектора и бизнеса создано в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, установочная сессия HR-сообщества прошла на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области.

Министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева рассказала о работе в рамках первой в России гибкой кадровой стратегии – "Концепции формирования среды для развития рынка труда Нижегородской области", инициатором которой стал губернатор Глеб Никитин, а разработчиками выступили Корпоративный университет правительства Нижегородской области и НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.

"Основная задача кадровой стратегии – разработка механизмов решения кадровых проблем, а разрабатывать такие механизмы можно только при наличии постоянной "обратной связи" от HR-сообщества. Будем в рамках кадровой стратегии региона вместе работать над четырьмя важнейшими направлениями: поиск и привлечение персонала на ключевые предприятия; подготовка и развитие востребованных кадров; повышение эффективности управления; выстраивание кадровой инфраструктуры и формирование информационного поля", - отметила Екатерина Лебедева.

Ранее сообщалось, что образовательная программа "Управление человеческим капиталом в муниципалитетах" стартовала в Нижнем Новгороде.