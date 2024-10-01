Банк России представил выставку "Пушкинские монеты" на Большой Покровской Культура и отдых

Банк России представил выставку о Пушкинских монетах на Большой Покровской Фото: Музей Банка России

Музей Банка России представил в Нижнем Новгороде новую планшетную выставку о деньгах, связанных с именем Александра Сергеевича Пушкина. Она посвящена 225-летию со дня рождения русского классика.

Как отметили в Центробанке, тема денег часто находила отражение в творчестве поэта. Изображённые на фотостендах монеты и ассигнации первой половины XIX столетия сопровождаются рассказами о писателе и его литературных героях. Например, вы узнаете, по какому тарифу взимали плату лодочники за переправу через бушующую Неву или стоили почтовые расходы в Санкт-Петербурге.

Кроме того, на выставке можно увидеть изображения всех памятных монет, выпущенных в честь поэта. В 1984 году вышел первый рубль с профилем поэта, и с тех пор выпущено 11 памятных монет - это не считая более десятка монет по мотивам пушкинских произведений и знаковых для поэта мест.

Экспозиция размещена на улице Большой Покровской. Она будет действовать до 29 ноября.