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Всероссийский Форум классных руководителей проходит в Москве 3-5 октября

04 октября 2024 11:25  [56] Общество

Всероссийский форум классных руководителей проходит в Москве 3-5 октября. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В этом году форум объединит на площадке 1000 классных руководителей и кураторов групп СПО из 89 регионов России и из Байконура. Форум проводится Министерством Просвещения РФ по поручению Президента. Стратегический партнер ФКР-2024 - АНО "Диалог Регионы".

Для участия в форуме участники прошли сложный конкурсный отбор. Всего на форум было подано более 40 000 заявок. Четвертый год VK выступает технологическим партнером мероприятия. В пространстве VK гости форума смогут познакомиться с технологиями и сервисами для образования и коммуникаций, среди них — платформы Сферум и Учи.ру. Педагоги также смогут погрузиться в мир аудиокниг и поделиться своими впечатлениями о событии в историях ВКонтакте с хештегом #ФКР2024. Эксперты VK Education, Сферума, Учи.ру примут участие в образовательной программе. Все мероприятия Форума можно посмотреть онлайн на платформе VK Видео в сообществе ФКР ВКонтакте (https://vk.com/vfkr_ru).

Среди ключевых тем ФКР-2024: проблемы взаимоотношений в педагогическом коллективе, безопасность своя и учеников, воспитание ценностями, инструменты и подходы к профориентации. Обсуждать эти и другие темы участники ФКР будут на панельных дискуссиях, круглых столах и мастер-классах.

На форуме пройдет проектная сессия "80-летие Великой Победы: воспитание событием", на которой участники будут разрабатывать банк идей по реализации воспитательных событий, посвященных значимой дате.

Российское общество "Знание" третий год подряд выступает партнером ФКР и реализует образовательную программу, лекторами которой выступают выдающиеся люди страны, деятели культуры и искусства, науки, спорта и других сфер. В этом году в рамках работы ФКР педагоги встретятся и пообщаются с актрисой театра и кино Нонной Гришаевой, продюсером Линой Арифулиной, теле- и радиоведущей Туттой Ларсен. Также Российское общество "Знание" расскажет о конкурсе инициатив родительских сообществ. Генеральный директор Общества Максим Древаль сообщит об условиях конкурса и возможностях, которые получат его участники.

Один из партнеров ФКР - Центр "ВОИН", который уже успешно обучает российских педагогов по ОБЗР. На его площадке классные руководители под руководством опытных инструкторов проведут сборку и разборку автомата Калашникова и пистолета Макарова, освоят управление дроном на симуляторе, научатся останавливать кровотечения и проводить сердечно-легочную реанимацию.

Лучшие воспитательные практики классного руководства представят участники всероссийского проекта "ПроАктив классных – сообщество успеха", реализуемого издательством "Просвещение". Проект направлен на поддержку талантливых классных руководителей со всей страны, развитие компетенций наставника, приобретение нового методического опыта, распространение лучших практик классного руководства.

5 октября на ФКР-2024 Сферум и ФКР представят свой совместный проект "Дружба классами", который будет запущен 18 октября. Он направлен на расширение социальных контактов и гражданское воспитание подрастающего поколения в каждом регионе России с использованием возможностей учебного профиля Сферум в VK Мессенджере.

Также свои программы и методические разработки представят Центр международного сотрудничества, Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей, Государственный университет просвещения, "Билет в будущее", Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования, ФГБОУ МГППУ, Всероссийское сообщество наставников-просветителей, ФГБУ "Росдетцентр", "Россия - страна возможностей", Центр знаний "Машук".
 
Четвертый Всероссийский Форум классных руководителей предполагает насыщенную образовательную, дискуссионную и культурную программы. Так, в дни форума пройдет книжная ярмарка для классных руководителей. Любители обмена открыток смогут отправить памятные открытки с форума своим друзьям — специально для этого на мероприятии будет работать зона "Почты России". Дизайн открыток разработали сами классные руководители.

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Теги:
Образование Форум
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