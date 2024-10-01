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Общество

Более 200 нижегородок приняли участие в образовательном лектории, приуроченном ко Всероссийскому дню беременных

07 октября 2024 16:56  [96] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Во Всероссийский день беременных, 7 октября, в Нижнем Новгороде прошел информационно-образовательный лекторий для нижегородских пар, ожидающих появления ребенка. Он организован родильным домом №4 при поддержке министерства здравоохранения Нижегородской области и Штаба общественной поддержки "Единой России". В мероприятии приняли участие около 200 нижегородок.

"Есть такая фраза, что счастье нельзя купить, его можно только родить. Беременность – это замечательный и одновременно таинственный период в жизни любой женщины – в ней бьется сразу два сердца, будущая мама особенно женственна и красива. Конечно, появляется и тревожность – за себя, за малыша, за его здоровье и развитие. Очень надеюсь, что подобные мероприятия помогут участницам максимально избавиться от этого чувства тревожности и просто наслаждаться счастьем будущего материнства", - отметила сенатор РФ, руководитель Штаба общественной поддержки Ольга Щетинина.

Будущие мамы и папы получили консультации от медицинских специалистов, а также приняли участие в тематических акциях, мастер-классе по правильному дыханию в процессе родов. Эксперты рассказали о проведении УЗИ на разных сроках беременности, немедикаментозных методах обезболивания родов, начале грудного вскармливания и связанных с этим трудностях. Кроме того, в рамках лектория состоялась Всероссийская
акция "Два сердца": беременные женщины смогли услышать сердцебиение своего малыша с помощью метода кардиотокографии.

"В этот день мы стараемся рассказать будущим родителям самую актуальную информацию о беременности, родах и послеродовом периоде, о грудном вскармливании и уходе за новорожденным, о действующих пособиях в связи с рождением ребенка, развеять мифы. Причем используем для этого самые разные форматы – лекции акушеров-гинекологов, педиатров и других специалистов, мастер-классы, а праздничное настроение создают танцевальный флешмоб, фотографии и подарки. Но самое главное – происходит общение между докторами и беременными, появляется доверие, что помогает будущим мамам более легко пройти путь к рождению малыша, а нам – стать лучше", - поделилась главный врач роддома №4 Ленинского района им. А.Ф.Добротиной Эльвира Биткина.

Сами участницы конференции отметили важность таких встреч, которые уже стали традиционными.

"Это моя первая беременность. Состояние волнительное, но я очень счастлива. И здорово, что для нас проводят так много разных полезных мероприятий. По возможности посещаю их, поэтому иду рожать спокойно, ни о чем не волнуясь. Очень много получила информации по поводу родов, по уходу за малышом. У будущих мамочек возникает много вопросов и бывает, что им не к кому обратиться, информация в интернете разнообразная, а здесь все структурировано. Встречают нас очень тепло и уютно, все окружают заботой и позитивом. Со многими девчонками уже сдружились – вместе приезжаем на мероприятия, ходим по торговым центрам, обмениваемся ссылками на товары, общаемся и делимся советами", - рассказала одна из участниц лектория Екатерина Гришина.

Кроме того, ранее в Штабе общественной поддержки "Единой России" прошел практический семинар для молодых мам. Под руководством специалиста по грудному вскармливанию Натальи Беляковой участницы получили практические советы по кормлению грудью, по решению трудностей с грудным вскармливанием, а также ответы на вопросы, как правильно носить ребенка на руках и как организовать жизнь с
малышом.

Напомним, проведение информационно-образовательного лектория направлено на повышение статуса беременной женщины, популяризацию семейных ценностей, осознание обществом важности создания семей и рождения детей. Мероприятие проходит под эгидой Года семьи, который проводится в России по указу президента страны Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2025 года по поручению Владимира Путина в стране стартует новый нацпроект "Семья".

Принято решение продлить действующие меры поддержки: материнский капитал, единое пособие, соцконтракт, льготную семейную ипотеку и выплату многодетным семьям на погашение ипотеки. Кроме того, будут увеличены максимальные размеры пособий по беременности и родам – до 792 тысяч рублей; по уходу за ребенком – 69 тысяч рублей. В числе новых мер поддержки, вошедших в нацпроект: поддержка молодых студенческих семей и работающих родителей, повышение доступности медпомощи, укрепление репродуктивного здоровья граждан. Новое оборудование получат 126 перинатальных центров и 2,7 тысяч детских поликлиник, дополнительно откроются 360 женских консультаций. Будет проведена работа по организации профилактики заболеваний граждан, которые трудятся во вредных условиях труда", - рассказала сенатор РФ Ольга Щетинина.

Выстраивание системы мер поддержки семей с детьми от рождения и до совершеннолетия – приоритет народной программы "Единой России" и партийного проекта "Крепкая семья". В рамках реализации программы постоянно совершенствуются меры социальной поддержки, появляются новые форматы.

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Теги:
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