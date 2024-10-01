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Прохладная погода установилась в Нижегородской области.
По данным сервиса "Яндекс.Погода", утром 10 октября в Нижнем новгороде было +2, а днем ожидается до +6.
В пятницу прогнозируется аналогичная температурная картина: по ночам столбик термометра будет опускаться до +2, а днем будет +5..+7.
Скорость северо-восточного ветра составит около 3 м/c.
Также сообщается, что в ряде регионов РФ, в частности, за Уралом и в Сибири, 10 октября выпал первый снег.
Ранее сообщалось, что похолодание до +2...+7° придёт в Нижегородскую область на этой неделе.
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