ЛУКОЙЛ поддержал проект "Бабушкин сундук" Общество

Фото: "ЛУКОЙЛ"

Команда общественной организации социальной поддержки "От чистого сердца" стала победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" 2023 года в номинации "Духовность и культура".

В рамках проекта "Бабушкин сундук" было приобретено швейное оборудование, ткани, инструменты для рукоделия и декорирования, а также организованы мероприятия для детей, оставшихся без попечения родителей.

Благодаря закупленному оборудованию волонтеры ДоброЦентра вместе с ребятами изготавливали русские народные костюмы, а в играх-хороводах демонстрировали свои достижения. В рамках мастер-классов, праздников, тематических вечеров дети знакомились с основами этикета, получали навыки мастерства и рукоделия, узнавали о важности семейных традиций.

"Проект "Бабушкин сундук" не только создал условия для передачи знаний и опыта, но и сформировал крепкие связи, атмосферу доверия и понимания между поколениями, - отметила председатель ООСП "От чистого сердца" Ольга Фролова. - Благодарим компанию "ЛУКОЙЛ" за поддержку социально значимого проекта!".