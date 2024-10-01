ЛУКОЙЛ поддержал проект "Бабушкин сундук"

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Команда общественной организации социальной поддержки "От чистого сердца" стала победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" 2023 года в номинации "Духовность и культура".
В рамках проекта "Бабушкин сундук" было приобретено швейное оборудование, ткани, инструменты для рукоделия и декорирования, а также организованы мероприятия для детей, оставшихся без попечения родителей.
Благодаря закупленному оборудованию волонтеры ДоброЦентра вместе с ребятами изготавливали русские народные костюмы, а в играх-хороводах демонстрировали свои достижения. В рамках мастер-классов, праздников, тематических вечеров дети знакомились с основами этикета, получали навыки мастерства и рукоделия, узнавали о важности семейных традиций.
"Проект "Бабушкин сундук" не только создал условия для передачи знаний и опыта, но и сформировал крепкие связи, атмосферу доверия и понимания между поколениями, - отметила председатель ООСП "От чистого сердца" Ольга Фролова. - Благодарим компанию "ЛУКОЙЛ" за поддержку социально значимого проекта!".
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