Требования к детским лагерям ужесточили в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области усилили требования к работе детских лагерей. Дополнительные меры связаны с вопросами безопасности, питания и санитарной обстановки.

Как сообщил в своем Max-канале министр образования региона Михаил Пучков, 9 июля состоялось рабочее совещание с участием представителей Роспотребнадзора, председателей муниципальных межведомственных комиссий и директоров всех загородных, санаторных и палаточных лагерей региона. Основной темой стала безопасность и качество летнего отдыха детей.

«С учётом ситуации на рынке топлива мы уже собрали полные данные по срокам и точкам централизованной отправки детей на смены и обратно, чтобы контролировать обеспеченность автобусов топливом», — отметил глава ведомства.

Руководителям лагерей, где организованный трансфер отсутствует, рекомендовано дополнительно связаться с родителями и напомнить о важности безопасного подвоза детей.

Отдельное внимание уделили питанию. Директорам лагерей поручено усилить контроль за поставками продуктов, в том числе следить за температурным режимом в рефрижераторах и качеством товаров.

«Кормить детей мы должны только лучшим», — подчеркнул Михаил Пучков.

Также на особом контроле находится кадровый вопрос. Отмечается, что программа смены будет качественной только при наличии квалифицированных педагогов и медицинских работников.

Министр добавил, что, по данным Роспотребнадзора, в регионе ухудшается ситуация с энтеровирусной инфекцией. В связи с этим в лагерях вводятся дополнительные меры профилактики. Среди них — ежедневная двукратная термометрия детей и сотрудников, ежедневная текущая дезинфекция, обязательное использование бактерицидных рециркуляторов воздуха в помещениях, строгий контроль за мытьем посуды и обработкой овощей и фруктов, соблюдение питьевого режима и правил использования бутилированной воды, а также контроль за мытьем рук перед едой.

Руководителям лагерей также напомнили о необходимости оперативных действий при выявлении признаков заболевания у детей. Если ребенок почувствовал недомогание, его обязаны немедленно изолировать в медблок, а затем направить в больницу или передать родителям под роспись.

Отдельно подчеркнута важность ответственности родителей: при появлении симптомов болезни ребенка не следует отправлять в лагерь.

Ранее сообщалось, что экологические сборы в Перевозском округе завершили досрочно после массовых жалоб подростков на плохое самочувствие. По словам родителей, ночью после ужина дети начали жаловаться на боли в животе, рвоту, диарею, головокружение и температуру. Нескольких подростков госпитализировали в инфекционное отделение, к лагерю вызывали скорую помощь.

Официально смену закрыли из‑за аварии на теплотрассе и отсутствия горячей воды. В лагере утверждали, что к медикам обратились лишь несколько детей с легким недомоганием, а ухудшение состояния могло быть связано с жарой.

Проверку проводит Роспотребнадзор, ситуацию контролирует региональное министерство образования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе следствия и установленных обстоятельствах.