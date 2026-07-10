Нижегородскому малышу-трубкозубу из «Лимпопо» выбрали имя Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Детеныш трубкозуба, который появился на свет в нижегородском зоопарке «Лимпопо», получил имя. Большинством голосов посетители и подписчики выбрали для малыша имя Табо.

Напомним, трубкозуб родился в начале мая. Лишь недавно специалистам удалось определить пол детеныша — оказалось, что это мальчик.

После этого в социальных сетях зоопарка запустили голосование, предложив несколько африканских имен, поскольку родиной этих животных является Африка.

На выбор были представлены пять вариантов: Табо, что означает «счастье», Эш — «жизнь», Гугу — «сокровище», Бико — «сын Бога» и Сифо — «дар». По итогам голосования победило имя Табо.

Напомним, в прошлом году в «Лимпопо» родилась самка трубкозуба по имени Хиба. Она стала вторым трубкозубом, рожденным в неволе в России. Имя для нее также выбирали жители в ходе голосования. После того как Хиба подросла, ее перевезли в Бахчисарайский парк миниатюр в Крыму.