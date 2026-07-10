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Общество

Омбудсмен Кислицына помогла вдове участника СВО из Беларуси добиться выплат

10 июля 2026 10:25 Общество
Омбудсмен Кислицына помогла вдове участника СВО из Беларуси добиться выплат

В Нижегородской области помогли гражданке Беларуси получить положенные выплаты на детей погибшего участника СВО. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.

По ее словам, у заявительницы двое детей. Ее муж заключил контракт и пропал без вести в мае 2025 года. Почти год женщина ждала известий, а в апреле 2026 года получила свидетельство о смерти. Похоронили бойца 1 мая.

Еще в августе 2025 года командир части издал приказ о назначении ежемесячной социальной выплаты на детей. Однако деньги семья не получала.

Сначала женщине устно поясняли, что отсутствует порядок внесения в базу детей — граждан Беларуси. Позже последовал официальный отказ со ссылкой на отсутствие регистрации детей на территории России.

Кислицына отметила, что указ президента, регулирующий данные выплаты, не содержит требования о регистрации и предусматривает порядок поддержки детей, проживающих за пределами РФ.

«Мы направили официальные запросы в военную прокуратуру. По результатам проведенной работы все ранее невыплаченные суммы были начислены в полном объёме за весь период с момента пропажи мужа», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что 74-летней гражданке Латвии нижегородский омбудсмен помогла сохранить право жить в России рядом с семьёй.

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Теги:
Выплаты СВО Уполномоченный по правам человека
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