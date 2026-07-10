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Общество

Общественники обсудили организацию мониторинга избирательных прав на предстоящих выборах

10 июля 2026 12:08 Общество
Общественники обсудили организацию мониторинга избирательных прав на предстоящих выборах

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Представители Общественной палаты Нижегородской области обсудили с руководителями муниципальных общественных палат региона взаимодействие по организации наблюдения на предстоящих выборах и подготовке для этой задачи наблюдателей.

Член Общественного Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг (НОМ)» Александр Брод напомнил о том, что избирательная система России постоянно совершенствуется, становится все более открытой, доступной. На общественное наблюдение в ходе выборов, по словам Александра Брода, необходимо обращать особое внимание, так как оно предотвращает вбросы, незаконную агитацию, попытки посеять хаос среди избирателей.

«Все стадии избирательного процесса должны пройти строго в соответствии с российским законодательством. Мы стоим на страже закона и любые нарушения, попытки сорвать процесс голосования должны получать от нас незамедлительную реакцию», — отметил Александр Брод.

Главным электоральным событием на период до 2030 года назвал предстоящие выборы член Общественной палаты РФ, эксперт НОМ, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований Владимир Шаповалов. В них примут участие около 113 млн избирателей в России и за рубежом. Эксперт отметил важность обеспечения безопасности проходящей кампании и защиту выборов от внешних угроз.

О трехуровневости предстоящих выборов в Нижегородской области рассказал председатель комиссии по законности и защите прав граждан региональной Общественной палаты Константин Каргин. Помимо выборов депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Нижегородской области, предстоят кампании по избранию депутатов Совета депутатов г. о. г. Выкса и муниципального округа Семеновский. Кроме этого, состоятся дополнительные выборы в представительные органы Борского, Балахнинского, Вадского, Воротынского округов.

По словам Константина Каргина, за последние годы в регионе сформирован пул общественных наблюдателей, которые ранее прошли обучение и подтвердили свои знания и навыки на практике. В основном, они и будут направляться для работы во время проведения голосования во все участковые избирательные комиссии на предстоящих выборах. До этого наблюдатели пройдут дополнительное обучение.

Также на совещании обсуждался экспертно-аналитический доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» на тему: «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва: ответы на вызовы». Региональная общественная палата рекомендовала обсудить доклад во всех муниципальных общественных палатах с участием экспертов.

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Теги:
Выборы Общественная палата
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