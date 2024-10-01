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Общество

Эксперт дал советы по замене летней резины на зимнюю

11 октября 2024 15:15  [111] Общество

Эксперт дал советы по замене летней резины на зимнюю осенью 2024 года, сообщает телеканал "360".

Так, всем российским водителям нужно помнить, что в РФ действует технический регламент, предусматривающий замену летней резины на зимнюю до начала декабря. Однако конкретные сроки зависят от погодных условий и климатических особенностей региона.

Зимние шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой при низких температурах и снежном покрытии. Это помогает повысить безопасность вождения и предотвратить аварии. Кроме того, использование зимних шин в холодное время года в России — требование законодательства.

Эксперт советует не затягивать с заменой шин до последнего: когда резко похолодает и выпадет снег. Поменять резину лучше заранее, без очередей в шинмонтажах.

 

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