Эксперт дал советы по замене летней резины на зимнюю Общество

Эксперт дал советы по замене летней резины на зимнюю осенью 2024 года, сообщает телеканал "360".

Так, всем российским водителям нужно помнить, что в РФ действует технический регламент, предусматривающий замену летней резины на зимнюю до начала декабря. Однако конкретные сроки зависят от погодных условий и климатических особенностей региона.

Зимние шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой при низких температурах и снежном покрытии. Это помогает повысить безопасность вождения и предотвратить аварии. Кроме того, использование зимних шин в холодное время года в России — требование законодательства.

Эксперт советует не затягивать с заменой шин до последнего: когда резко похолодает и выпадет снег. Поменять резину лучше заранее, без очередей в шинмонтажах.