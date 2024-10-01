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Бизнес

Самая длительная DDoS-атака в августе велась на ИТ-компанию ПФО

14 октября 2024 17:46  [114] Бизнес

Компания МТС RED (ООО "Серенити сайбер секьюрити") выявила значимый рост количества DDoS-атак на организации ИТ-сферы, а также на транспортные компании в третьем квартале 2024 года. За этот период МТС RED отразил кратно больше DDoS-атак на веб-ресурсы компаний данных отраслей, чем за аналогичный период 2023 года. Всего же с июля по сентябрь 2024 провайдер кибербезопасности зафиксировал свыше 21 тысячи 400 атак.

Наиболее впечатляющий прирост объема атак как в абсолютном, так и в относительном выражении, в третьем квартале 2024 года показала сфера ИТ. Так, в августе число атак на сайты ИТ-организаций увеличилось на 58,3% по сравнению с июлем, а в сентябре – на 42,7% по сравнению с августом, достигнув отметки 3200 атак. В общей сложности за третий квартал МТС RED зафиксировал свыше 6800 DDoS-атак на веб-ресурсы ИТ-организаций. Самая длительная из зафиксированных в августе DDoS-атак (16 часов 57 минут) велась на ИТ-компанию Приволжского ФО.

Сравнимый по интенсивности относительный прирост DDoS-атак также продемонстрировала транспортная сфера: 30% рост в августе к июлю и 70% рост – в сентябре к августу. Вполне ожидаемым в третьем квартале стал и рост количества DDoS-атак на образовательные и научные организации.

"Информационные технологии сегодня являются одной из наиболее значимых в масштабах страны сфер, обеспечивающих бесперебойную работу цифровой инфраструктуры даже в самых отдаленных уголках. Поэтому внимание злоумышленников к ней закономерно растет. Что касается транспорта, образования и науки, здесь наблюдается традиционный рост DDoS-атак в третьем квартале в связи с началом учебного года и бархатного сезона", – отметил технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании МТС RED Дмитрий Монахов.

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Теги:
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